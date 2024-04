Mutu: Nu e important daca sunt sau nu capitanul Fiorentinei

Adrian Mutu spune ca nu il intereseaza daca va fi numit al doilea capitan al Fiorentinei in noul sezon, importanta fiind prestatia echipei.

"Este al patrulea sezon pe care il incep cu Fiorentina si sunt fericit ca ma aflu aici. Capitanul nostru, Dainelli, va stabili cine va fi al doilea purtator al banderolei, dar nu este important daca sunt sau nu capitan.

Nu vreau sa dau note echipei, dar pot spune ca atacul este de nota 8. Dar sa nu uitam ca avem jucatori valorosi si la mijloc, si in defensiva. Nu cred ca am devenit mai slabi dupa plecarea lui Felipe Melo. Este un jucator bun, a facut alegerea de a pleca la Juventus si trebuie sa-i respectam decizia", a spus Mutu in cadrul unei conferinte de presa

"Briliantul" se simte bine si nu are probleme de ordin medical, motiv pentru care isi doreste sa evolueze mai mult pentru clubul toscan.

"Am spus mereu ca am mare incredere in aceasta echipa. Suntem competitivi si vom face lucruri bune in acest sezon. Sper sa fie un an stralucit pe plan intern, iar in Liga Campionilor vom da tot ce avem mai bun. Am multa dorinta de a juca si de marca, deoarece in sezonul precedent am evoluat destul de putin. Acum ma simt bine, genunchiul nu imi mai creaza probleme, pot sa ma antrenez normal si chiar sa joc in amicale", a precizat Mutu.

Romanul, care va face pereche in atacul Fiorentinei cu Gilardino, are sanse mari sa fie numit al doilea capitan al toscanilor, fiind un fotbalist apreciat de coechipieri.

M.D.