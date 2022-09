Mutu: Nu e mare lucru sa bati pe Liverpool

"Decarul" Fiorentinei, Adrian Mutu, spune ca o victorie a italienilor in partida cu Liverpool, din grupele Ligii Campionilor nu ar reprezenta o surpriza deoarece toscanii au crescut mult si pot invinge orice club din lume.

Mutu s-a referit apoi si la perioada petrecuta in Anglia, spunand ca a fost una dificila, in care a facut multe greseli.

"Acum ceva timp, sa invingi Liverpool era un rezultat mare, dar in prezent nu mai e asa. De cand sunt in Florenta, echipa, clubul si intregul mediu au crescut atat de mult incat putem bate pe oricine pe teren propriu.

Perioada pe care am petrecut-o in Anglia nu a fost usoara pentru mine. Eram tanar si am avut o groaza de probleme. Dar sunt un jucator mai bun acum, mai matur si mult mai puternic din punct de vedere psihic", a spus Mutu pentru The Sun.

AC Fiorentina si FC Liverpool se vor infrunta marti seara, intr-o partida contand pentru grupa E a Ligii Campionilor.

(M.D.)

