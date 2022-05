Mutu vrea sa fie cel mai bun transfer al Fiorentinei

Revenit cu gol la Fiorentina dupa aproape un an de cosmar, in care a fost afectat de o suspendare pentru doping si o accidentare ce i-a stricat intoarcerea pe gazon, Adi Mutu isi propune sa devina cel mai bun transfer pe care toscanii l-ar putea face in aceasta iarna.

"Sper sa fiu cea mai buna achizitie a Fiorentinei in ianuarie. Vreau sa raspund prin fapte si nu prin vorbe", a spus Mutu, informeaza cotidianul Gazzetta dello Sport in editia tiparita.

"Briliantul" a explicat apoi de ce si-a imbtatisat antrenorul, pe Sinisa Mihajlovici, dupa ce a inscris.

"Dupa ce am marcat m-am bucurat alaturi de suporteri. Trebuia sa le multumesc, deoarece sunt magnifici. Am sarbatorit cu colegii, deoarece nu m-au facut sa ma simt ca un strain printre ei. In fine, am mers la Mihajlovici si l-am imbratisat pentru ca este un mare antrenor. Mi-a luat mereu apararea si ma intelege, pentru ca este din Europa de Est ca si mine", a mai declarat Mutu.

Mutu a marcat pentru Fiorentina (Video)

Mutu: Gol pentru fanii mei

Mutu a inscris unicul gol al meciului cu Cagliari, aducand practic victoria si 3 puncte vitale pentru Fiorentina in clasamentul din Serie A.

