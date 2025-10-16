Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina. Anunțul oficial al italienilor

Autor: Teodor Serban
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 10:19
280 citiri
Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina. Anunțul oficial al italienilor
Adrian Mutu. Foto: Facebook / Adrian Mutu

Fostul internațional român Adrian Mutu (46 de ani) a încheiat o colaborare cu Fiorentina, echipă pentru care a evoluat în perioada 2006-2011, când a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai clubului italian.

Adrian Mutu a creat un parteneriat între academia sa de la București și clubul Fiorentina, detalii fiind oferite prin intermediul unei postări pe rețelele sociale făcute de echipa din Florența.

"Fiorentina e încântată să anunțe colaborarea cu Academia Adrian Mutu. Această afiliere reprezintă un pas fundamental în misiunea Academiei de a-și crește jucătorii tineri în linie cu cele mai înalte standarde europene.

Mulțumită acestui acord, jucătorii legitimați vor avea acces la toate metodele de antrenament, programele tehnice și valorile sportive pe care le au și cei din Academia Viola.

Această colaborare include un schimb de know-how între staff-urile tehnice din România și Italia, cu privire la sesiunile de antrenament.

Prin această afiliere, Academia Adrian Mutu și Fiorentina își continuă angajamentul pentru dezvoltarea tinerilor, cu focus pe profesionalism, pasiune și viitor", au precizat italienii.

Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul discută joi extinderea termenului de implementare a programului INVESTALIM, măsură motivată de complexitatea proiectelor și durata mare a procedurilor administrative. Conform...
Privilegiul important pierdut de politicieni. Palma primită de la Bruxelles: „Asta are și un risc, va fi o schimbare majoră”
Privilegiul important pierdut de politicieni. Palma primită de la Bruxelles: „Asta are și un risc, va fi o schimbare majoră”
Meta, Google și Microsoft au hotărât să oprească difuzarea oricărei reclame politice pe platformele lor din UE. Măsura survine intrării în vigoare a noilor norme privind transparenţa...
#Adrian Mutu, #Fiorentina, #anunt, #oficial , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Direct pe lista UEFA! Revenire spectaculoasa la FCSB

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina. Anunțul oficial al italienilor
  2. Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi
  3. Frumoasa prezentatoare a trecut de la meteo la sport. Cui i-a luat locul și unde poate fi văzută
  4. Dezvăluire din vestiarul naționalei. Mircea Lucescu: ”Îmi cer scuze public”. Ce i-a promis unui jucător de la FCSB
  5. Campioana României, eșec dramatic în cupele europene, după o repriză dezastruoasă
  6. O mare campioană a spus adio sportului, la 25 de ani. Era supranumită ”Terminator”
  7. Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României
  8. S-a încheiat telenovela ”Max Verstappen la Mercedes”. Era doar o chestiune de timp
  9. Ce surpriză! Naționala României a făcut un meci uriaș cu campioana olimpică. Totul s-a decis în ultimul minut
  10. Arabii au început să dea în Cosmin Olăroiu: ”La întâmplare! Echipa are nevoie de un selecționer”