Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina. Anunțul oficial al italienilor

Fostul internațional român Adrian Mutu (46 de ani) a încheiat o colaborare cu Fiorentina, echipă pentru care a evoluat în perioada 2006-2011, când a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai clubului italian.

Adrian Mutu a creat un parteneriat între academia sa de la București și clubul Fiorentina, detalii fiind oferite prin intermediul unei postări pe rețelele sociale făcute de echipa din Florența.

"Fiorentina e încântată să anunțe colaborarea cu Academia Adrian Mutu. Această afiliere reprezintă un pas fundamental în misiunea Academiei de a-și crește jucătorii tineri în linie cu cele mai înalte standarde europene.

Mulțumită acestui acord, jucătorii legitimați vor avea acces la toate metodele de antrenament, programele tehnice și valorile sportive pe care le au și cei din Academia Viola.

Această colaborare include un schimb de know-how între staff-urile tehnice din România și Italia, cu privire la sesiunile de antrenament.

Prin această afiliere, Academia Adrian Mutu și Fiorentina își continuă angajamentul pentru dezvoltarea tinerilor, cu focus pe profesionalism, pasiune și viitor", au precizat italienii.

