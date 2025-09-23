”Briliantul” Adrian Mutu a fost ”legendă” la Moscova! Ce-a spus despre un meci între România și Rusia

Fostul jucător al echipei naționale a României, Adrian Mutu, a participat la Moscova la Cupa Legendelor Konstantin Eremenko și a vorbit despre posibilitatea organizării unui meci amical cu echipa națională a Rusiei.

Echipa Legendelor Rusiei a câștigat turneul care a avut loc în perioada 20-21 septembrie la Megasport din Moscova, învingând în finală echipa Legendelor Europei cu 8-4.

Echipa Mondială, din care a făcut parte Adi Mutu, a terminat pe locul trei, în timp ce echipa Asiei a terminat pe locul patru. Serbia a încheiat pe locul cinci, iar Turcia pe locul șase.

”Briliantul” Adi Mutu a avut alături în Echipa Mondială jucători precum Maicon, Aldair, Karagounis, Hleb sau Kuranyi.

„Ce părere am despre posibilitatea organizării unui meci amical între echipele naționale ale Rusiei și cele ale României? Desigur, toată lumea ar fi interesată să urmărească un astfel de meci. Și de ce nu? Echipa Rusiei a fost întotdeauna foarte puternică. Întotdeauna”, a declarat Mutu, întrebat de presa locală.

Echipele rusești au fost interzise din turneele internaționale oficiale încă din primăvara anului 2022, după invadarea Ucrainei.

