”Briliantul” Adrian Mutu a fost ”legendă” la Moscova! Ce-a spus despre un meci între România și Rusia

Autor: Teodor Serban
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 16:28
240 citiri
”Briliantul” Adrian Mutu a fost ”legendă” la Moscova! Ce-a spus despre un meci între România și Rusia
Adrian Mutu (stânga jos), în echipa lumii FOTO Vk.com/tricolorsport

Fostul jucător al echipei naționale a României, Adrian Mutu, a participat la Moscova la Cupa Legendelor Konstantin Eremenko și a vorbit despre posibilitatea organizării unui meci amical cu echipa națională a Rusiei.

Echipa Legendelor Rusiei a câștigat turneul care a avut loc în perioada 20-21 septembrie la Megasport din Moscova, învingând în finală echipa Legendelor Europei cu 8-4.

Echipa Mondială, din care a făcut parte Adi Mutu, a terminat pe locul trei, în timp ce echipa Asiei a terminat pe locul patru. Serbia a încheiat pe locul cinci, iar Turcia pe locul șase.

”Briliantul” Adi Mutu a avut alături în Echipa Mondială jucători precum Maicon, Aldair, Karagounis, Hleb sau Kuranyi.

„Ce părere am despre posibilitatea organizării unui meci amical între echipele naționale ale Rusiei și cele ale României? Desigur, toată lumea ar fi interesată să urmărească un astfel de meci. Și de ce nu? Echipa Rusiei a fost întotdeauna foarte puternică. Întotdeauna”, a declarat Mutu, întrebat de presa locală.

Echipele rusești au fost interzise din turneele internaționale oficiale încă din primăvara anului 2022, după invadarea Ucrainei.

Acuzații de ultimă oră de la spionii lui Putin: "Trupe NATO se strâng în România, lângă granița cu Moldova. Europa vrea să ocupe Moldova"
Acuzații de ultimă oră de la spionii lui Putin: "Trupe NATO se strâng în România, lângă granița cu Moldova. Europa vrea să ocupe Moldova"
Serviciul de spionaj extern al Rusiei, SVR, a transmis un mesaj urgent în dimineața zilei de 23 septembrie, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor...
Putin vrea să continue războiul cu Ucraina, nu să facă pace. L-a demis pe unul dintre cei mai apropiați consilieri, pentru că voia dialog cu Zelenski
Putin vrea să continue războiul cu Ucraina, nu să facă pace. L-a demis pe unul dintre cei mai apropiați consilieri, pentru că voia dialog cu Zelenski
Dmitri Kozak, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Vladimir Putin, și-a dat brusc demisia din funcția de adjunct al șefului de cabinet al președintelui rus, fără să invoce un...
#Adrian Mutu, #Moscova, #legenda , #stiri Adrian Mutu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, dupa gestul facut de spaniol la finalul ceremoniei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Briliantul” Adrian Mutu a fost ”legendă” la Moscova! Ce-a spus despre un meci între România și Rusia
  2. Veste tristă pentru Ilie Năstase. A murit unul dintre marii rivali ai românului
  3. Dezvăluiri din trecutul Simonei Halep: ”Cum naiba, că doar am fost prietene!”
  4. Balonul de Aur, la control! Uluitor ce s-a întâmplat la aeroport VIDEO
  5. Transfer de răsunet la Steaua. E unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei
  6. ”Gaură” de peste 30 de milioane de euro pentru o cunoscută companie de pariuri. 7.500 de clienți norocoși
  7. Alte două curse fantastice pentru România la Campionatul Mondial
  8. Cine transmite la TV meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB din Europa League
  9. David Popovici nu mai suportă indolența autorităților: "Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi"
  10. Anunț oficial din partea Petrolului: clubul a ales antrenorul care are misiunea să salveze echipa de la retrogradare