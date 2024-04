Atac dur la adresa lui Adi Mutu. "Briliantul" a ripostat și a dezvăluit totul

Victoria CFR Cluj cu Universitatea Craiova l-a determinat pe Panagiotis Tachtsidis, mijlocașul grec de 33 de ani al clujenilor să lanseze un atac la adresa lui Adrian Mutu, fostul său antrenor.

"Văd că se vorbește mult despre mine. Nu ştiu cine spune lucruri urâte despre mine și nu-mi pasă, deoarece ştiu cum este în fotbal. S-a văzut calitatea mea în teren, ştiu ca sunt unul dintre cei mai buni jucători din campionat. Nu dau explicaţii celor care m-au criticat după acel cartonaş roşu. Știu că am făcut o greşeală mare.

Nu ştiu ce a spus acest tip (n.r. Adrian Mutu) despre mine. Nici măcar nu-mi pasă, pentru că ne-a lăsat într-un moment foarte dificil pentru noi, după acel 0-4. A lăsat echipa şi a plecat. Pentru mine nu are caracter! A vrut să se salveze, a spus grecul.

Adrian Mutu, fostul antrenor al CFR Cluj, nu a stat mult pe gânduri și l-a taxat pe Tachtsidis pentru aceste declarații.

"Nu m-a deranjat ce a zis, m-a deranjat că nu mi-a zis numele, a zis «this guy» (n.r. - acest tip, în engleză). Eu am goluri câte meciuri are el în Italia. Îmi aduc aminte cum a făcut când am venit: "Il Fenomeno, Il Fenomeno!". El e obraznic, nu are minte. Când te cerți cu cineva care e obraznic, tot tu ieși rău.

El are o viață extrasportivă foarte haotică. E și vina clubului, care știa foarte bine ce face el. Eu am discutat cu cei de la club și le-am zis că e o lipsă de respect a lor față de mine. Să lăsăm să treacă așa o declarație de genul acesta. Eu sunt o legendă, am făcut și eu ceva. Sunt golgheterul all-time al naționalei, alături de Gică Hagi. Iar tu, club, să-i permiți?

E vina lor, a celor de la club, că l-au acoperit. Eu știu ce a făcut el în afara terenului, îmi e și rușine să spun. Și ei știu foarte bine ce face el. Am vorbit cu Neluțu și nu știe despre ce face el.

Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc. El are talent, dar nu are creier. Nu e concentrat pe fotbal. Are probleme și cu soția, divorțează. El simte că e pe ultima sută și nu va mai continua. Nu o să mai stea în România", a declarat Mutu, la Prima Sport.

