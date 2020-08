Adi Mutu a anuntat convocarile pentru primele sale meciuri oficiale ca selectioner al nationalei U21

Cei 24 de jucatori din lotul U21 pentru cele doua partide din septembrie sunt:Portari: Andrei Vlad ( FCSB ), Teodor Axinte (Politehnica Iasi), Horatiu Moldovan (UTA Arad)Fundasi: Denis Harut ( FC Botosani), Andrei Ratiu (ADO Den Haag), Alexandru Pascanu ( CFR Cluj ), Andrei Chindris (FC Botosani), Virgil Ghita (FC Viitorul ), Vladimir Screciu ( Universitatea Craiova ), Radu Boboc (FC Viitorul), Raul Oprut (Hermannstadt)Mijlocasi: Marius Marin (AC Pisa), Carlo Casap (FC Viitorul), Catalin Itu (CFR Cluj), Olimpiu Morutan (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Darius Olaru (FCSB), Dennis Man (FCSB), Valentin Mihaila (Universitatea Craiova), Alexandru Matan (FC Viitorul), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj)Atacanti: George Cimpanu (FC Botosani), George Ganea (FC Viitorul)In data de 4 septembrie, tricolorii U21 vor intalni Finlanda, in deplasare, iar la 8 septembrie vor evolua in Malta, in preliminariile Euro-2021. Partidele vor fi transmise la PRO TV si Radio Romania Actualitati.Cele noua castigatoare ale grupelor preliminare si cele mai bune cinci locuri doi se vor alatura gazdelor Ungaria si Slovenia la Euro-2021. Meciurile din cele patru grupe ale competitiei se vor desfasura intre 24 si 31 martie 2021.Echipele calificate mai departe din grupe, primele doua clasate, vor lupta pentru titlul european in fazele eliminatorii programate in aceleasi doua tari, Ungaria si Slovenia, in perioada 31 mai - 6 iunie 2021.Initial, sistemul de calificare includea un play-off intre 8 formatii clasate pe locul secund in preliminarii, cu cele 9 castigatoare ale grupelor si cel mai bun loc doi calificate direct la turneul final.