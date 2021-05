Adrian Mutu, noul antrenor al Craiovei! Oltenii l-au prezentat oficial pe fostul fotbalist printr-un clip fabulos VIDEO

"Adrian Mutu este noul antrenor al Fotbal Club Universitatea 1948! "Briliantul" a semnat un contract pe 2 ani cu Stiinta!", a anuntat gruparea patronata de Adrian Mititelu , pe Facebook In varsta de 42 de ani, Mutu, 77 de selectii ca jucator si 35 de goluri la echipa nationala, a mai antrenat la nivel de cluburi pe FC Voluntari si echipa de tineret a gruparii Al Wahda din Emiratele Arabe Unite.El a preluat nationala de tineret in 2019 si a calificat-o la turneul final al Campioantului European din acest an. Tricolorii "mici" nu au trecut de faza grupelor la turneul final, desi au fost neinvinsi si au acumulat cinci puncte, clasandu-se dupa Olanda si Germania.