Adrian Mutu, in atentia unui club italian de Serie A

Antrenorul nationalei Under 21 inca nu si-a prelungit contractul cu Federatia Romana de fotbal si poate sa semneze cu alta echipa.Site-ul firenzeviola.it arunca bomba si anunta ca Adrian Mutu este dorit ca antrenor la Fiorentina , echipa unde a cunoscut mari succese.Cu o victorie si doua egaluri la Euro U 21, nationala de tineret, cu Adrian Mutu pe banca tehnica, nu s-a calificat in faza urmatoare a competitiei din cauza golaverajului.Antrenorul roman a amanat deocamdata discutiile cu FRF pentru semnarea unui nou angajament. El pare tot mai decis sa pregateasca o echipa de club.Fiorentina, echipa pentru care Mutu a evoluat 5 ani, este aproape de retrogradare in Serie A.Formatia viola este pe locul 15 in campionatul italian, la opt puncte deasupra ultimului loc care merge in Serie B.