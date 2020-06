Adrian Mutu, ingrijorat de o regula care e pe punctul de a fi introdusa de UEFA: "Situatia nu este roza deloc"

Ziare.

La turneul final ar urma sa mearga direct cele mai bine 5 echipe clasate pe locul 2."Situatia nu este roza deloc si e departe de a fi clarificata. Noua regula ce-ar putea fi abordata de UEFA ne obliga, practic, sa castigam toate meciurile din grupa! Clasamentul actual al locurilor 2 ne arata ca situatia este compacta. OK, se elimina la sfarsit punctele obtinute cu ultima clasata, dar pana la ultimul fluier se mai pot intampla multe, in sensul in care cine e acum pe ultimul loc sa nu mai fie atunci sau cine e acum pe locul 2 sa treaca pe primul si invers", a spus Mutu pentru Gazeta Sporturilor "De aceea zic ca e o situatie complicata si nu are rost sa emitam procentaje optimiste, in niciun caz. Vorbim de echipe foarte puternice cu care ne duelam de la distanta, precum Franta, Italia, Germania si Portugalia, plus altele care joaca foarte bine in prezent, Grecia, Polonia Austria. Mie, sincer, nu prea imi convine ca se elimina 'barajul', era o posibilitate in plus. Dar baietii trebuie sa abordeze absolut fiecare meci la victorie, nu avem varianta relaxarii in nicio partida", a adaugat selectionerul nationalei de tineret a Romaniei."Tricolorii mici" ocupa locul 2 in Grupa 8 preliminara, cu 10 puncte obtinute din 5 meciuri, la 5 puncte distanta de ocupanta primului loc, selectionata Danemarcei.Intr-un eventual clasament al celor mai bune nationale clasate pe locul 2, Romania sta bine, aflandu-se pe primul loc, la egalitate de puncte cu Italia.Adrian Mutu n-a apucat inca sa debuteze in functia de selectioner al reprezentativei de tineret a Romaniei.