Adrian Mutu: Nu ma operez

Atacantul echipei nationale a negat informatiile aparute in presa italiana, precizand ca nu se va opera la genunchiul care i-a dat atatea batai de cap in ultima vreme.

"Sunt OK, doar ca trebuie sa muncesc mai mult decat alti colegi de-ai mei la sala de forta. Am nevoie de o perioada de recuperare intensa. Nu e adevarat ce se spune si ce se scrie. Conducerea clubului n-are nimic de impartit cu stafful nationalei, nici cu domnul Piturca. Genunchiul mi s-a umflat dupa meciul cu Palermo. Am primit o lovitura puternica si m-am trezit cu dureri destul de mari. Ma mai doare uneori, dar, cum am spus, trebuie sa fac miscare multa. Nu trebuie sa ma operez, fiindca nu este cazul. Umflatura mi s-a mai retras. O sa joc suta la suta in partida cu Serbia, o sa vedeti! Nu sunt motive de ingrijorare. Pana atunci, mai este multa vreme. O sa-i batem pe sarbi, desi va fi un meci greu", a spus Adrian Mutu pentru EVZ.

Accidentarea lui Adrian Mutu a recidivat inaintea partidei din campionat cu Internazionale Milano, iar presa italiana a scris ca fotbalistul roman trebuie sa se opereze.

Staff-ul medical al Fiorentinei a infirmat si el aceasta informatie, dar a trimis cateva sageti catre selectionerul Victor Piturca, pe care il considera principalul vinovat de aceasta situatie.

Ads