Cine are cele mai mari sanse sa fie antrenorul echipei nationale de tineret a Romaniei

Mutu a acceptat oferta lui Adrian Mititelu sa vina la Craiova si a lasat postul liber la FRF Mai multe nume sunt luate in calcul pentru postul de antrenor al echipei nationale de tineret, dar cele mai mari sanse le are Florin Bratu, liber de contract in acest moment, conform surselor Ziare.com.Fostul antrenor al lui Dinamo este pe placul tuturor oamenilor din Federatie. Asta si pentru ca in trecut, inainte sa ajunga in Stefan cel mare, Bratu a facut o treaba excelenta la nationala de juniori Si Mirel Radoi , selectionerul Romaniei, il sustine din toate punctele de vedere pe Bratu.Fosti rivali pe vremea cand erau fotbalisti, cei doi sunt acum in relatii excelente.La 41 de ani, Florin Bratu este unul dintre antrenorii promitatori din noul val, el obtinand de curand licenta PRO in antrenorat.In afara de Dinamo , tehnicianul a condus mai mult la Liga 2 Florin Bratu. Foto: Facebook / Florin Bratu