Veste extraordinara pentru fotbalul romanesc. Un arbitru, prezent la Campionatul European de tineret

Arbitrul Horatiu Fesnic va face parte din grupul de arbitrii ce va fi prezent in faza grupelor a Campionatului European U21. Originar din Cluj-Napoca, Fesnic a jucat fotbal la juniorii U Cluj si CFR Cluj pana la varsta de 19 ani. Acesta a fost delegat inn premiera la un meci din Liga 1 pe 12 martie 2012, la partida Astra Giurgiu - CS Mioveni, 3-1, devenind cel mai tanar arbitru debutant in primul esalon al fotbalului romanesc. La 27 ani a fost inclus de Comisia Centrala a Arbitrilor pe lista FIFA De asemenea, la EURO U21 va fi prezent si Felix Grigore, managerul departamentului de competitii al FRF . Acesta este unul dintre cei 8 delegati de joc UEFA care vor participa la turneul final, faza grupelor.Editia din acest an a EURO U21 este prima la care participa 16 selectionate. Avand in vedere comprimarea calendarului competitional, aceasta editie se va desfasura in doua etape. Faza grupelor e programata in perioada 24-30 martie, iar fazele eliminatorii vor avea loc intre 31 mai si 6 iunie 2021!CITESTE SI: