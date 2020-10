LIVE 20:00 Romania U21 - Malta U21. Echipa nationala de tineret, fara antrenorul principal

In acest moment, echipa nationala este pe locul doi in grupa de calificare, cu 16, dupa Danemarca, care are 22 de puncte.Echipa de start ROMANIA U21: Romania U21: Aioani - Vladoiu, Dragusin, Baluta, Harut - Olaru, M. Marin, Ciobanu - Man, Ganea, MatanRezerve: Axinte. Itu, Cimpanu, Morutan, Dragus, Chindris, Petrlia, MunteanuAntrenor: Mihai StoichitaMalta U21: C. Formosa - Gauci, O. Spiteri, Camilleri, Borg - Scicluna, M.Spiteri, Attard, McKay - Friggieri, ElouniRezerve: D. Formosa, A. Spiteri, Ghio, Zammit, Tanti, Fenech, Mallia, FarrugiaAntrenor: Silvio Vella