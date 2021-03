Poveste colosala. Cum a mancat Adrian Mutu 7 portii de macaroane cu nuca la o masa? "Esti ca un brontozaur"

In copilarie, Mutu a avut parte de momente hazlii. Antrenorul nationale de tineret a mancat nu mai putin de 7 portii de macaroane, la o actiune in strainatate a echipei unde evolua.Dupa acest episod, Mutu s-a ales si cu o porecla: Broni."Cred ca aveam in jur de 10 ani... Eram in in cantonament in Ucraina, la Odessa si am mancat cam multe portii de paste cu nuca si zahar... ceva de genul acesta. Mai precis 7 portii.Imi amintesc ca la sfarsit eram foarte plin. M-a vazut atunci antrenorul, domnul Mihai Ianovschi si a spus Ai mancat ca un brontosaur. Si asa m-am ales cu porecla", a povestit Mutu la emisiunea la emisiunea Irinei Pacurariu, "Reteaua de idoli".Romania are patru puncte in grupa si joaca ultimul meci, contra Germaniei. Pentru a fi sigura de calificare, nationala trebuie sa castige impotriva nemtilor.CITESTE SI: