Mutu, despre una dintre cele mai mari ratari ale carierei: M-a durut vreo 4 luni

Adrian Mutu a vorbit, inainte de meciul amical dintre Romania si Italia, despre una dintre cele mai mari ratari ale sale.

Este vorba despre lovitura de la 11 metri pe care fostul decar al nationalei a ratat-o in meciul Romaniei de la Euro 2008, cu Italia, la scorul de 1-1.

"M-a durut vreo patru luni ratarea acelui penalti. Mi-am dorit foarte mult sa marchez in acel meci, tocmai pentru ca in momentul acela jucam in Italia", a declarat Mutu, la Dolce Sport.

Acesta este de parere ca Italia de acum nu mai e aceeasi echipa puternica de atunci.

"O sa fie un meci de prestigiu pentru noi, pentru ca jucam impotriva unei echipe cu renume, chiar daca nu mai este acea Italia cu care am jucat ultima data, la Euro 2008, care era atunci campioana mondiala", a mai spus atacantul care va implini 37 de ani peste doua luni.

Meciul amical dintre Romania si Italia se va disputa la Bologna, pe 17 noiembrie, de la ora 21:45.

