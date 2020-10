Mutu, devenit ambasador pentru o agentie de pariuri. "As miza pe prezenta nationalei de tineret la EURO"

"As paria pe prezenta echipei nationale la EURO. Pariez in primul rand pe baietii mei si pe mine. Va asigur ca vom pregati meciul cu cea mai mare seriozitate, iar baietii vor da totul pe teren. Sansele in meciul cu Danemarca sunt 50-50%, suntem cele mai bune echipe din grupa. Avem un fotbal asemanator, pentru ca Danemarca are un selectioner spaniol de ceva timp si practica un fotbal bazat pe posesie. Un fotbal interesant cu jucatori foarte buni care activeaza la echipe importante. Dar sansele sunt 50-50%", a afirmat selectionerul, care marti a devenit ambasador al unei companii de pariuri El a mentionat ca va discuta cu selectionerul primei reprezentative, Mirel Radoi , pentru a-l avea in lot pe Dennis Man pentru partida decisiva cu Danemarca."Cu siguranta voi vorbi cu Mirel si nu numai de Man, pentru ca mai sunt cativa jucatori tineri care sunt in vizorul echipei mari. Bineinteles ca va depinde si de Mirel, de ce ia in calcul, de modul in care vrea sa-si alcatuiasca echipa. Vom vedea. Insa, asa cum am spus mereu, prima reprezentativa are prioritate, iar daca Man va fi convocat la echipa mare nu va fi nicio problema pentru mine. Din contra, voi fi bucuros pentru el ca a ajuns sa joace pentru prima reprezentativa", a spus Mutu.Acesta este increzator ca Mirel Radoi va obtine in cele din urma rezultatele pe care si le doreste la prima reprezentativa. "Mirel stie ce inseamna sa fii selectioner la echipa mare. Daca nu stia, acum a simtit acest lucru pentru ca toata lumea are o parere despre echipa nationala . El este un baiat foarte serios, munceste foarte mult si doreste sa aduca rezultate. Eu cred ca o sa continue pe acest drum si intr-un final o sa aiba rezultatele pe care si le doreste", a adaugat selectionerul nationalei de tineret.Adrian Mutu a semnat, marti, un parteneriat cu Favbet, devenind oficial ambasador al acestui brand in Romania."De-a lungul anilor mi-a placut sa-mi asociez imaginea cu companii importante si serioase pentru beneficiul comun. Este si cazul Favbet, una dintre cele mai mari companii de pariuri cu o vasta experienta. Ma bucur ca fac parte din aceasta echipa ca ambasador si sper ca parteneriatul sa se intinda pe multi ani de acum incolo", a precizat el.Mutu a semnat un parteneriat de imagine cu compania de pariuri, el intrand astfel in randul ambasadorilor acesteia, alaturi de Ivan Rakitic sau Alexander Hleb.