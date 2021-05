Adrian Mutu a recunoscut negocierile cu FC Universitatea Craiova. Cand va da raspunsul final

"Stiu imnul Craiovei. Tata a fost si este fanul Craiovei. Eu am crescut de la trei ani cu Balaci, cu Stefanescu si toti ceilalti. Asa ca sunt obisnuit sa aud in casa despre Universitatea Craiova . Sunt in negocieri cu Craiova, dar si cu alte echipe.Momentan nu am luat nicio decizie. Pot sa spun insa ca FC U Craiova este o echipa interesanta, stiu ce atmosfera e acolo, ce rivalitate va fi intre cele doua Craiove, stiu ce va fi in oras. Atat timp cat va ramane in limita fair-play-ului, atunci rivalitatea va fi benefica fotbalului romanesc", a afirmat el."La momentul asta nu pot sa divulg mai multe despre Craiova pentru ca nu am ce. Nu e fair-play sa zic ceva. In plus, in lumea noastra, sa vorbesti ceva inainte de a face aduce si ghinion. Asa ca pot spune doar ca momentan nu am luat nicio decizie si ca sunt negocieri in curs cu Craiova.Cat mai repede sper sa decid unde ma duc, pentru ca am dorinta de a antrena, plus ca e si timpul scurt pana incepe sezonul. Nu trebuie cineva sa ma convinga, e un cumul de lucruri pe care trebuie sa le vad pentru a merge la un club. Adica daca acolo este tot ceea ce imi doresc eu ca sa fac performanta", a adaugat fostul selectioner al nationalei de tineret a Romaniei.El a dezmintit ca negociaza cu CFR Cluj sau Dinamo . "Nu sunt discutii cu CFR, dar poate vor fi. S-a tot scris despre CFR, pentru ca se stie despre simpatia patronului Nelutu Varga fata de mine, dar nu a fost nimic. Daca e adevarat legat de Edi Iordanescu (n.r. - despre plecarea acestuia), atunci imi pare rau, pentru ca el a castigat un campionat si e un antrenor bun. Daca sunt in negocieri cu Dinamo ? De ce nu ma intreaba nimeni daca sunt in negocieri si cu Barcelona ? Nu, nu sunt in discutii cu Dinamo. Dar le urez mult noroc celor de acolo", a explicat tehnicianul.Adrian Mutu ar alege sa preia conducerea unei echipe din liga a doua a Italiei daca i s-ar ivi posibilitatea."Nu inseamna ca daca raman sa antrenez in tara nu o sa castig trofee. Ceea ce imi doresc eu e sa gasesc o echipa care sa se muleze pe ceea ce vreau eu. Sa mergem in aceeasi directie, sa avem aceeasi ambitie. Deci trebuie sa fie un club ambitios, organizat, care sa stie ce vrea. Eu am facut in trecut niste alegeri riscante, cum a fost Voluntari, si nu mai vreau sa se repete. Daca ar veni o oferta din Italia, din Serie B, pentru ca nu cred ca am un CV asa de bogat pentru Serie A, atunci normal ca as prefera Italia. Pentru ca as sari cateva niveluri bune. Dar ma gandesc in acelasi timp daca merita sa fac acest lucru in acest moment al carierei mele, daca e un lucru inteligent de facut. Imi doresc sa ajung in Italia, asta e de fapt si planul meu, dar incet, pentru ca e greu sa rezisti acolo, unde antrenorii sunt la un nivel maxim", a spus Mutu.El a mentionat ca FRF nu trebuie sa il astepte pentru a numi un selectioner pentru echipa nationala de tineret si a precizat ca Nicolae Dica ar fi o alegere buna pentru acest post."De la FRF nu am un deadline... Cei de acolo stiu dorinta mea de a antrena o echipa de club. Daca ei trebuie sa ia o decizie (n.r. - sa numeasca alt selectioner la tineret), sa o ia, pentru ca nu trebuie sa depinda de raspunsul meu. Daca nu voi gasi ceva care sa-mi convina mie, atunci vom vedea, voi discuta din nou cu FRF.In decizia de a continua la o echipa de club nu contat faptul ca nu merg cu nationala de tineret la Jocurile Olimpice. A fost decizia mea de a nu merge, pentru ca nu vedeam cum eu si Mirel Radoi sa antrenam in acelasi timp.Cel mai indicat e ca Mirel sa mearga la Tokyo si nu doar pentru ca a negociat contractul inaintea mea, ci pentru ca este selectionerul primei reprezentative. Imi pare rau ca nu merg la Jocuri, dar e o parere, daca pot sa spun asa, o parere buna. Pentru ca am avut o experienta extraordinara la tineret. Il cunosc pe Nicolae Dica, normal, daca ar fi sa se duca la nationala de tineret ar fi o alegere buna", a declarat tehnicianul.Fostul jucator al echipei nationale, Adrian Mutu, a participat, miercuri, la un eveniment organizat de compania de pariuri Favbet care a marcat astfel procesul sau de rebranding. Ambasador al companiei in Romania, Mutu a discutat in cadrul evenimentului cu Ivan Rakitic si Alexander Hleb, parteneri de imagine ai casei de pariuri in Croatia, respectiv Belarus.