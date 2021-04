Adrian Mutu, aproape de plecarea de la echipa nationala. Razvan Burleanu a dezvaluit totul

In ceea ce il priveste pe Mirel Radoi , conducatorul FRF a spus ca a existat un scenariu al plecarii. "Cu Mirel Radoi lucrurile sunt simple, el va continua alaturi de echipa nationala . S-a luat in calcul inclusiv acel scenariu (al plecarii). Contractul dintre Adrian Mutu si federatie a expirat imediat dupa terminarea Campionatului European.Noi ne dorim sa continuam alaturi de Adrian Mutu. Adi Mutu isi doreste sa continue, dar simte aceasta nevoie de a antrena zi de zi la un club unde sa poata sa faca performanta. Cred ca in urmatoarele doua saptamani Adi va putea sa ia o decizie astfel incat sa va putem confirma daca va fi alaturi de noi si in urmatoarea campanie de calificare.Pentru noi, Adrian Mutu reprezinta optiunea numarul 1. In acelasi timp, ne dorim un selectioner care sa aiba capacitatea sa si termine aceasta campanie, odata ce porneste la drum cu noi", a afirmat Burleanu.Razvan Burleanu a mai declarat, dupa Comitetul Executiv al FRF, ca la nivel de echipe nationale nu exista o reglementare cu privire la necesitatea licentei Pro. Membrii C. Ex. sunt de parere ca ar trebui sa existe insa aceasta cerinta pentru campionatul intern, din sezonul viitor."Toti membrii Comitetului Executiv considera ca trebuie sa intervenim pentru urmatorul sezon competitional astfel incat echipele sa fie pregatite exclusiv de antrenori cu licenta Pro, iar indicatiile sa fie acordate cu precadere de catre acesti antrenori.La nivel de echipe nationale nu avem aceasta reglementare. Nu am discutat astazi acest subiect, ci doar o discutie de principii si practic toti mergem in aceeasi directie ca interpretare".