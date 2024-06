Atacantul Fiorentinei, Adrian Mutu, a efectuat marti primul antrenament sub comanda lui Razvan Lucescu.

Chinuit inca de probleme fizice, "Briliantul" s-a rezumat la a face doar alergari usoare urmand a intra in programul normal de pregatire abia de miercuri.

In aceste conditii, Mutu are sanse destul de mari sa fie titular in meciul cu Franta, partida fiind programata sambata, pe arena Stade de France din Paris.