Cati bani va castiga Adrian Mutu ca antrenor al Craiovei

Mutu va castiga 14 000 de euro pe luna, plus bonusuri consistente de victorie, scrie prosport "Sunt in discutii cu mai multe echipe in acest moment, printre care si FC U Craiova. Au un proiect interesant. Veti vedea in zilele urmatoare unde merg, dar ce este important acum este ca echipele acestea sa isi rezolve situatiile cu actualii antrenori ". a spus Mutu pentru prosport. Viitorul antrenor al Craiova si-a intrat deja in rol. Mutu a contactat mai multi jucatori pentru a le propune sa vina la Craiova. Si salariile promise au fost pe masura, in jur de 10 000 de euro pe luna. Adrian Mutu va castiga la Craiova mai mult ca Dinu Todoran la FCSB , cel care va incasa un salariu de 10 000 de euro lunar de la Gigi Becali