Meciul carierei pentru Adrian Mutu. A fi sau a nu fi in sferturile de finala de la EURO. "Cu Germania jucam la victorie"

"Nu am facut calcule nici la inceput, nu facem nici acum. Este ultimul meci din grupa, unul important cu o echipa foarte buna. Dupa opinia mea, Germania este o candidata la titlul european, la fel ca si Olanda.Bineinteles ca noi cu o victorie suntem calificati. Asa ca maine jucam la victorie, ca intotdeauna. Faptul ca ei au multi jucatori nascuti in '98 nu ii face mai putin periculosi. As spune ca fizic asta ii face sa fie mai puternici decat baietii nostri. Oricum fizicul nemtilor a fost mereu peste al romanilor. Am vazut primele lor doua meciuri , am vazut cat de puternici sunt. Asa ca ma astept la un meci greu", a spus selectionerul."Cu siguranta Germania nu va juca la meci egal, va dori sa castige, asa cum abordeaza fiecare meci. Va fi greu pentru ambele echipe si pentru ca nu e usor pentru acesti copii sa joace la trei zile. Dar suntem gata de lupta, vom munci pentru fiecare centimetru de teren, ne vom bate pentru fiecare minge si suntem gata sa jucam maine la victorie", a adaugat Mutu.Mutu a stabilit deja si inlocuitorii pentru cei doi jucatori suspendati din lot: "Ii avem pe Adi Petre si pe Marco Dulca, ei sunt gata sa intre in locul celor suspendati (n.r. - George Ganea si Marius Marin). Ei sunt gata sa intre si sa demonstreze ca pot juca la nivel inalt".Referitor la faptul ca nu l-a folosit inca la turneul final pe jucatorul formatiei Juventus Torino , Radu Dragusin, Adrian Mutu a afirmat: "Radu e un jucator extraordinar, e inca tanar. Sa nu uitam ca a jucat doar cateva minute pentru Juventus. Si poate daca era aruncat pe teren de la inceput, din cauza emotiilor putea sa faca vreo greseala. Iar pentru el nu ar fi fost bine.Dar daca va fi nevoie, sunt sigur ca el va juca si va da totul. Insa nu trebuie sa punem prea mare presiune pe ei, sunt niste copii, trebuie sa se maturizeze. Trebuie sa fim atenti ce alegeri facem. Eu cateodata ma bazez pe maturitatea si experienta unui jucator, cum e Ciobotariu de exemplu. Dar toti cei patru fundasi centrali sunt de valoare apropiata si ma bucur ca am de unde alege".Echipa nationala de fotbal Under 21 a Romaniei intalneste, marti, de la ora 19:00, pe pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta, selectionata Germaniei, in ultimul sau meci din Grupa A a Campionatului European de tineret 2021.Anterior, Romania U21 a incheiat la egalitate, 1-1, cu Olanda, si a invins selectionata Ungariei, cu 2-1.Faza grupelor CE 2021 se desfasoara in perioada 24-31 martie, iar primele doua clasate in fiecare grupa se vor califica la turneul Final 8, care e programat intre 31 mai si 6 iunie, in aceleasi tari, Slovenia si Ungaria.CITESTE SI: