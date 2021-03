Romanii, facuti tigani in Ungaria, la EURO. Adrian Mutu: "E un lucru foarte urat. Sper ca UEFA sa ia decizia corecta"

El a afirmat ca nu i-a auzit in timpul partidei pe jucatorii Ungariei numindu-i pe cei romani "tigani", dar a mentionat ca incidentul i-a fost comunicat de jucatori la finalul intalnirii."Sincer, nu am auzit ce s-a intamplat pe teren. Nu ar fi fost prea inteligent ca ei sa strige in gura mare si chiar in engleza anumite fraze rasiste pentru ca probabil ar fi fost eliminati imediat de arbitru.Dar mi-au povestit dupa aceea baietii ce s-a intamplat. E un lucru foarte urat. Aceste lucruri se duc dincolo de fotbal. E vorba despre respect. Lucrurile de genul asta nu sunt binevenite si nu isi au locul in sport. Sper ca UEFA sa ia decizia corecta pentru binele tuturor, nu numai al nostru", a afirmat Mutu.La finalul partidei Ungaria - Romania, scor 1-2, desfasurata la Budapesta, capitanul Marius Marin a scris pe un site de socializare ca adversarii i-au numit "tigani" pe " tricolori ". "Tiganii astia, cum ne strigati voi pe teren, v-au batut 2-1. Hai Romania", a scris Marius Marin pe contul personal de Instagram dupa incheierea partidei. Ulterior, Federatia Romana de Fotbal a informat UEFA despre acest incident.Echipa nationala de fotbal Under 21 a Romaniei a invins selectionata Ungariei, cu scorul de 2-1 (0-0), sambata seara, in Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta.Dupa 1-1 cu Olanda in debutul competitiei, Romania va intalni in ultimul meci Germania, pe 30 martie, pe aceeasi arena (19:00).Ungaria, care a pierdut meciul de debut (0-3 cu Germania), este eliminata din competitie, urmand sa joace contra Olandei pe 30 martie.Faza grupelor CE 2021 se desfasoara in perioada 24-31 martie, iar primele doua clasate in fiecare grupa se vor califica la turneul Final 8, care e programat intre 31 mai si 6 iunie, in aceleasi tari, Slovenia si Ungaria.