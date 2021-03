Ce a spus antrenorul Adrian Mutu dupa victoria Romaniei contra Ungariei de la EURO

"Lucrul asta defineste aceasta generatie, forta asta interioara si resursele pe care si le gasesc in momente dificile. Cred ca numai unitatea de care dau dovada, forta grupului face ca ei sa intoarca rezultatul in seara asta chiar cu victorie, ceea ce ma bucur foarte mult. Cred ca am facut fericiti multi suporteri , ne continuam drumul nostru si ne urmam visul. Vedem la urmatorul meci ce se intampla", a spus Mutu in conferinta de presa de dupa meci.Intrebat daca ii vine sa creada ca la acest nivel se fac greseli mari de arbitraj, el a raspuns: "Nu, dar nu avem ce sa facem. Probabil arbitrul nu a fost in cea mai buna zi a lui, dar si asa am reusit sa castigam meciul. E o victorie frumoasa , chiar daca am intalnit o echipa agresiva, artagoasa, baietii au luptat pentru fiecare centimetru de teren. S-a vazut ca baietii au crezut pana la sfarsit. Calitatea noastra superioara s-a vazut in acest meci. Am spus de la inceput, nu suntem aici in vacanta, am venit sa le facem viata grea tuturor. Responsabilitatea este mare".Mutu a mai declarat ca golul Ungariei a venit dupa faza faultului lui Kiss la Harut petrecuta sub ochii sai. "Chiar sub ochii mei. Am simtit momentul ala, ca o sa primim gol. Le-am spus la pauza jucatorilor ca gata cu cadourile.Probabil oboseala si-a spus cuvantul in anumite faze, am avut greseli de pase usoare prin care le-am dat putina incredere adversarilor. Cred ca semnalul meu a fost: Baieti, trebuie sa nu va precipitati, sa jucati cu calm, in acelasi timp sa dati ritmul meciului, sa dati intensitate prin pase".Reprezentativa de tineret a Romaniei a invins, sambata seara, la Budapesta, selectionata similara a Ungariei, cu scorul de 2-1 intr-un meci contand pentru etapa a doua a grupei A de la Campionatul European U21.Tricolorii au revenit dupa ce maghiarii au deschis scorul in inferioritate numerica. Au marcat: Csonka '56 / Matan '70, Pascanu '87. In minutul 43, de la maghiari a fost eliminat Szoke, el primind al doilea cartonas galben.CITESTE SI: