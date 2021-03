Ghinion pentru oamenii lui Adrian Mutu. Ce rezultat trebuie sa scoata Romania impotriva Germaniei pentru a se califica in sferturi la EURO

Golurile au fost marcate de Nmecha '84 pentru germani si Kluivert '48 pentru olandezi.Tot sambata, Romania a invins cu 2-1 echipa Ungariei.In prima etapa , tricolorii au remizat cu Olanda, scor 1-1, si Germania s-a impus cu 3-0 in fata Ungariei.Ultima etapa a grupei A programeaza, la 30 martie, de la ora 19.00, meciurile Germania - Romania si Tarile de Jos - Ungaria.Germania 2 ( meciuri ) 1 (victorii) 1 (remize) 0 (infrangeri) 4-1 ( goluri inscrise - goluri primite) 4 puncteRomania 2 1 1 0 3-2 4 puncteOlanda 2 0 2 0 2-2 2 puncteUngaria 2 0 0 2 1-5 0 puncte.In cazul in care Romania ar face egal cu Germania si Olanda castiga cu Ungaria, toate cele trei echipe o sa faca 5 puncte si atunci se va face un clasament in trei si nu va mai conta golaverajul in toate meciurile, capitol unde noi stam slab.In faza urmatoare a competitiei se vor califica primele doua clasate in cele patru grupe.Fazele eliminatorii ale Campionatului European se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021.CITESTE SI: