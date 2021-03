Echipa nationala de tineret, pregatita de razboiul de la EURO. Mutu: "Ii vom face viata grea Olandei"

"Baietii sunt pregatiti si motivati, isi dau seama de importanta acestui turneu. Le-am spus ca presiunea trebuie sa o imbratiseze si sa nu fie prea timorati din cauza ei. Ne jucam sansele, iar maine vom da totul pe teren. Nu vreau sa spun cu ce ne-ar putea surprinde Olanda. Dar este o echipa foarte puternica, o echipa care ajunge cu usurinta in fata portii, care marcheaza cu usurinta. De fapt, e echipa care a marcat cele mai multe goluri in preliminarii. Are jucatori importanti care au demonstrat si la echipele lor de club ca pot face diferenta. Olanda e o echipa redutabila. Dar si noi suntem o echipa buna, am demonstrat asta in meciuri cu echipe precum Danemarca. Deci putem juca si putem domina. Asa ca nu ne este teama de Olanda. Suntem atenti la ei, nu ii subestimam, dar nici nu-i supraevaluam. Chiar daca Olanda porneste cu prima sansa, noi ii vom face viata grea", a afirmat Mutu.Selectionerul le-a transmis jucatorilor sai sa nu se mai compare cu cei din generatia trecuta care au atins faza semifinalelor la EURO 2019."Jucatorii au si presiunea asta a rezultatului de la precedentul Campionat European de tineret si nu e usor. Le-am explicat clar ca nu trebuie sa se compare cu acea generatie pentru ca ei sunt diferiti. Ei pot sa aiba parcusul lor si sper eu sa scrie pagina lor de istorie pentru nationala Romaniei. Emotii sunt si vor fi, le-am spus ca vor avea inaintea fiecarui meci si e normal sa fie", a spus el."Jucatorii au muncit din greu pentru aceasta calificare si numai ei stiu prin ce momente grele au trecut si cate sacrificii au facut. Au scena la dispozitie pentru a arata ca merita sa joace la acest nivel. Ma bucur ca ei isi impun obiective foarte inalte, inseamna ca vor sa-si depaseasca limitele. Asta arata forta acestui grup. Am incredere in baieti si sper sa-si indeplineasca visul", a adaugat tehnicianul.Adrian Mutu a precizat ca selectionerul primei reprezentative a transmis un mesaj echipei nationale de tineret inaintea startului Campionatului European de tineret din Ungaria si Slovenia."Am vorbit cu Mirel Radoi imediat dupa ce am auzit ce i s-a intamplat, ca e bolnav de COVD. I-am urat insanatosire grabnica. Iar el ne-a transmis sa avem incredere in fortele noastre, sa avem multa bafta si sa reusim sa iesim din aceasta grupa. Sper ca la nationala mare lipsa lui Mirel sa nu se simta. Normal ca era mult mai bine daca el se afla pe banca. Jucatorilor le transmit sa se daruiasca asa cum numai ei stiu si sa adune puncte", a precizat Mutu.Reprezentativa de fotbal Under-21 a Romaniei se afla in prezent la Budapesta unde va participa in perioada 24-31 martie la faza grupelor a Campionatului European de tineret din Ungaria si Slovenia. Distribuita in Grupa A, alaturi de tara gazda, Germania si Olanda, selectionata Romaniei va disputa toate cele trei partide la Budapesta, pe Stadionul Uj Bozsik.Programul Romaniei U21:24 martie, 22:00: Romania - Olanda27 martie, 19:00: Ungaria - Romania30 martie, 19:00: Germania - RomaniaPrimele doua clasate ale fiecarei grupe se vor califica in faza eliminatorie a competitiei care se va disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021.CITESTE SI: