Șefii Rapidului i-au decis soarta lui Mutu: ce se va întâmpla cu antrenorul echipei și cu președintele Daniel Niculae

Victor Angelescu și Dan Șucu, cei doi acționari majoritari de la Rapid, au decis soarta antrenorului Adrian Mutu și a președintelui Daniel Niculae.

Contestat de galerie după meciul pierdut cu CSU Craiova, Adrian Mutu poate sta liniștit. Antrenorul echipei, dar și președintele Daniel Niculae, au primit credit din partea conducerii.

Victor Angelescu a declarat pentru ProSport: "Am hotărât împreună cu domnul Șucu să susținem actuala conducere a echipei. Am văzut opinia liderilor galeriei, e părerea lor, dar noi îi sprijinim pe Adrian Mutu și pe Daniel Niculae. Nu e vorba de un sprijin doar pentru următoarele etape, ci pe termen lung. Adrian Mutu știe că suntem alături de el. Nu se pune problema înlocuirii sale, nu am luat nicio secundă în calcul acest lucru. Este valabil și în cazul lui Daniel Niculae".