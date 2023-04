Adi Mutu o vede favorita pe Viktoria Plzen in dubla cu FCSB: Ii stiu bine pe cehi

Un rival al celor de la FCSB, Adi Mutu, manager la Dinamo Bucuresti, a declarat dupa tragerile la sorti europene de vineri ca gruparea ros-albastra nu a avut foarte mult noroc picand cu cehii de la Viktoria Plzen.

Mutu a fost un adversar al cehilor, pe vremea cand Petrolul Ploiesti intalnea Viktoria in sezonul 2014/2015 din Europa League.

Prahovenii au mers atunci mai departe, dupa 4-1 si 1-1 in cele doua partide: "Stiu Viktoria Plzen. Cred ca sansele de calificare sunt 55%-45% pentru ei. Chiar daca am batut cu 4-1 acolo, stiu ca am avut mult noroc. E o echipa importanta. Cred ca joaca mai bine in deplasare decat acasa. Am facut 1-1 acasa si am batut cu 4-1 in deplasare", au fost declaratiile lui Mutu la DigiSport, in emisiunea "Fotbal Club".

Vorbind despre sansele tuturor formatiilor din Romania, fostul mare jucator concluziona: "Astra are sansa cea mai mare sa se califice, apoi Viitorul, Steaua, noi si Craiova".

Dinamo a picat vineri cu Athletic Bilbao, Viitorul cu APOEL din Cipru (daca trece de Dudelange), Craiova cu AC Milan, iar Astra, daca trece de FK Zira, va juca impotriva Oleksandryei.

Ads

"Am promis fanilor ca vom lupta si cei de la Bilbao vor trebui sa alerge mult ca sa ne elimine. Diferentele sunt mari, dar nu e nevoie de un soi de miracol, ca nu sunt Real Madrid. Au terminat pe locul 7 totusi. Dar ei au prima sansa", a mai punctat Mutu, despre partida cu bascii.

Toate partidele formatiilor romanesti in cupele europene vor fi LIVE pe Ziare.com.

D.A.