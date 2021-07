Ce a spus Adrian Mutu după primul meci pierdut în Liga 1 ca antrenor la Craiova

"Am întâlnit campioana României, am încercat să jucăm cu personalitate, să ţinem de minge. A fost un meci spectaculos, mă bucur că au revenit de la 0-2, dar mai trebuie ritm. Am unii jucători în spate cu pregătirea, dar pe viitor sper să fie bine..Mi-a plăcut cum a jucat echipa în unele momente. Încet-încet ne vom forma identitatea noastră ca joc. Dacă vom juca la fel, cum ambiţie ca acum, vom face viaţă grea multor echipe. Cu Dinamo este un meci special, sper să fim pregătiţi sută la sută", a declarat Mutu, la Digisport. Campioana CFR Cluj a debutat cu victorie în noul sezon al Ligii I, după ce a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-2), echipa FCU Craiova, nou promovată în prima ligă.Pentru CFR Cluj au marcat Deac '10, Tahiri '12 şi Petrila '75, iar pentru FCU Craiova au punctat Bauza '22 şi Baeten '33.