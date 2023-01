Adrian Mutu, prezentat oficial la nationala de tineret

Noul selectioner al echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, in cadrul conferintei de presa in care a fost prezentat oficial in aceasta postura, ca nu intentioneaza sa schimbe lucrurile bune pe care le-a facut predecesorul sau, Mirel Radoi, ci sa regleze doar anumite aspecte din jocul echipei.

"Este o onoare, este o mare responsabilitate pentru mine in primul rand pentru ca vin dupa Mirel Radoi, care a facut istorie cu Under-21, practic cea mai mare performanta, iar acest lucru ma motiveaza si mai mult. Eu cred ca atunci cand sunt sub presiune reusesc sa dau tot ce am mai bun in mine si sper ca acest lucru sa reusesc si in aceasta perioada, pentru ca avem un meci foarte important cu Danemarca, o echipa foarte buna. Este o noua generatie foarte talentata, au inceput bine, ne aflam pe un loc 2 pe care vrem sa il consolidam si sa ne calificam la EURO. Dupa aceasta performanta sper ca si eu sa continui lucrurile bune, sa am aceeasi performanta pe care a avut-o Mirel Radoi. Nu sunt aici sa dau totul peste cap. Pot sa spun ca sunt un antrenor mai norocos decat altii, ca am ajuns la nationala de tineret. Prin prisma rezultatelor pe care le-a avut, nationala U21 are parte de o simpatie mare din partea suporterilor si e un lucru pe care eu ma bazez. Nu ramane decat sa demonstrez celor care au incredere in mine ca au facut alegerea corecta. Eu nu vreau sa schimb nimic din ceea ce a facut Mirel Radoi, pentru ca consider ca a facut o treaba buna. Vreau sa impun cateva din ideile mele, voi analiza lucrurile care au nu au mers tocmai bine si sa incerc sa le reglez", a declarat Mutu.

El a precizat ca la turneul de la Jocurile Olimpice de la Tokyo cel mai probabil se va afla in tribuna: "Cred ca Mirel Radoi merita sa fie la Tokyo. Eu cred ca voi fi in tribuna, Mirel a obtinut aceasta calificare. Daca el considera ca are nevoie de mine sunt la dispozitia lui, nu e niciun fel de problema. Cunosc destul de bine jucatorii Under-21, in jur de 60-70 de jucatori pe care ii am pe lista. De la Campionatul European sunt doar noua".

Intrebat cum va reactiona la posibilele acte de indisciplina ale jucatorilor sai, Mutu a spus ca este persoana potrivita din acest punct de vedere, cunoscand repercursiunile din perioada in care era fotbalist.

"Cred ca sunt persoana potrivita, pentru ca stiu deja ce pateste un jucator cand are acte de indisciplina. Jucatorii trebuie sa realizeze ca au nevoie de auto-disciplina si asa pot realiza foarte multe, pot ajunge la un nivel foarte mare. Le-as dori tuturor sa ajunga la nivelul la care am jucat eu. Imi doresc si ca antrenor sa am rezultate bune. Imi doresc sa am succes cu nationala de tineret. Eu nu vreau sa scot in evidenta antrenorul Mutu, ci echipa nationala de tineret prin rezultatele pe care le vom avea. Eu am un target in momentul acesta, daca as iesi din grupa la EURO si nu as ajunge in semifinala ar fi foarte bine, dar tot nu as fi jucat semifinala, deci mie imi ramane doar sa joc finala sau sa o castig. O sa incercam", a spus Mutu.

Adrian Mutu ii doreste ca antrenori secunzi la echipa nationala de tineret pe Adrian Boingiu si Nicolae Grigore, staff-ul urmand sa fie definitivat in urmatoarele zile.

Selectionerul echipei nationale de tineret spune ca noua postura il poate propulsa la echipa de seniori, dar in acest moment nu se gandeste la acest lucru: "Nationala de tineret poate fi o trambulina pentru echipa mare, dar nu asta e gandul meu acum, acum sunt concentrat pe nationala mica, pe ceea ce avem de facut acum. Dupa ce voi termina acest contract se vor deschide usi si pentru mine prin prisma rezultatelor pe care le am, pentru ca rezultatele vorbesc".

Adrian Mutu are 77 de selectii in tricoul echipei nationale si este golgheterul all-time al Romaniei, la egalitate cu Gheorghe Hagi, cu 35 de reusite. In cariera sa de fotbalist a evoluat la FC Arges, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City si ASA Targu Mures.

Pana in prezent le-a mai pregatit pe FC Voluntari si echipa U21 a clubului Al Wahda (Emiratele Arabe Unite). Inainte de a avea rolul de antrenor la Voluntari, in perioada 2017-2018, Adrian Mutu a fost manager sportiv in cadrul FRF, avand in responsabilitate relatia echipei nationale cu cluburile din tara si din strainatate.

Mutu l-a inlocuit la nationala Under-21 pe Mirel Radoi, care a fost promovat selectioner al nationalei de seniori.

Echipa Under-21 a Romaniei ocupa locul secund in preliminariile Campionatului European de tineret din 2021, turneu gazduit de Ungaria si Slovenia. Urmatorul meci al echipei Romaniei va avea loc p 31 martie, acasa, contra liderului Danemarca.

