Adrian Mutu, după meciul pierdut de echipa sa la Voluntari: "Câteodată nu înţeleg fotbalul"

“Puţină frustrare există. Câteodată nu înţeleg fotbalul. În seara asta chiar am fost echipa care a condus jocul de la cap la coadă. Sunt mulţumit de băieţi, de jocul solid pe care l-am făcut. Am primit un gol foarte frumos la începutul reprizei a doua. Meritam mai mult din jocul ăsta. Echipa se exprimă aproape cum îmi doresc eu. Suntem pe drumul bun”, a spus Mutu la posturile care transmit Liga 1 De cealaltă parte, Liviu Ciobotariu a declarat că FC Voluntari nu a jucat extraordinar, dar îşi felicită jucătorii pentru efort. “Sunt bucuros că am câştigat primele trei puncte. Un joc foarte greu pentru noi, am întâlnit o echipă bună a campionatului nostru, o echipă tehnică. O victorie muncită, îmi felicit jucătorii pentru efort.N-am făcut un joc strălucit, am cedat posesia adversarului, dar sunt bucuros că am câştigat. Obiectivul nostru a fost astăzi să câştigăm cele trei puncte, nu să facem spectacol”, a afirmat Ciobotariu.Formaţia FC Voluntari a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa U Craiova 1948, într-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Au marcat: Lopes ’47, Armaş ’78 / Bălan ’87.