Cu ce barbat casatorit se iubeste Alexandra Dinu, fosta sotie a lui Adrian Mutu

Fosta sotie a lui Adrian Mutu , Alexandra Dinu, a fost fotografiata in compania unui barbat casatorit, nimeni altul decat sotul Ralucai Sandu, Ziv Teleman.Cei doi au fost suprinsi intr-un complez rezidential de lux, conform spynews Alexandra Dinu si Ziv Teleman au plecat dupa aceea sa cumpere cozonaci pentru masa de Paste, iar seara s-a incheiat la locuinta barbatului, din Corbeanca, acolo unde el detine o vila impunatoare.Gesturile tandre nu au lipsit dintre cei doi.Alexandra Dinu are un baiat cu Adrian Mutu, Mario. Ea s-a intors de putin timp in tara si este jurat la emisiunea " Romanii au talent ", de la Protv.Inca casatorit cu Raluca Sandu, fiica fostului sef al Federatiei Romane de fotbal, Ziv Teleman este un om de afaceri cu origini iraeliene.Ziv Teleman si Raluca Sandu. Foto: Facebook / Ziv Teleman