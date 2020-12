Sumudica este categoric: "Mutu nu are nicio sansa sa ajunga in Turcia"

Selectionerul echipei nationale de tineret a fost dat ca posibil antrenor al unei echipe din Turcia, insa tehnicianul care face furori cu Gaziantep nu ii da nicio sansa lui Mutu."Cu toata stima pentru Adrian Mutu si ii doresc multa bafta in cariera de antrenor, mi-as dori sa ajunga la o echipa din Istanbul, dar nu are nicio sansa in momentul de fata, fiindca nicio echipa din Istanbul nu-si schimba antrenorul.Eu nu vorbesc de nivelul lui tu ca antrenor, sa nu fiu inteles gresit", a spus Sumudica pentru telekomsport.Mutu s-a calificat cu echipa nationala de tineret la Campionatul European de Fotbal de anul viitor, din Ungaria si Slovenia. CFR Cluj si alte echipe s-au interesat de el, insa a preferat sa ramana in cadrul Federatie Romane de fotbal.CITESTE SI: