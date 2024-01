Mutu explica de ce l-a batut pe chelnerul sarb

Adrian Mutu rupe tacerea si explice motivele pentru care a batut un chelner intr-un bar din Firenze.

"Chelnerul m-a amenintat ca voi avea aceeasi soarta ca romanca omorata la Roma", a spus Adrian Mutu, conform Rai Due

Adrian Mutu a batut un chelner sarb in dimineata zilei de sambata. Acesta are nevoie de 25 de zile de spitalizare in urma loviturilor incasate de la Mutu.

Atacantul roman risca o pedeapsa cu inchisoarea de la trei luni pana la trei ani.

In urma acestui incident, Adrian Mutu risca o noua amenda drastica din partea conducerii Fiorentinei.

Pe perioada in care a fost suspendat pentru dopaj, Adrian Mutu a primit doar jumatate de salariu, iar Andrea Della Valle vrea sa il sanctioneze din nou.

C.M.

