Unul dintre cei mai importanti fotbalisti din Liga 1 l-a refuzat pe Adrian Mutu si nu mai vine la Craiova. Jucatorul merge pe un salariu mai mic la o alta echipa

Mutu a sunat in stanga si in dreapta si a cautat jucatori pentru FC Universitatea Craiova . Antrenorul vrea sa atace play-off-ul Ligii 1 si pentru asta are nevoie de fotbalisti de valoare.Ademeniti cu salarii mari pentru Liga 1 , unii jucatori au refuzat insa propunerea lui Adrian Mutu de a veni la Craiova.Conform surselor Ziare.com, Adrian Pitian, fundasul central care a jucat la Chindia Targoviste si a devenit liber de contract, a fost cautat de antrenorul Craiovei pentru a i se propune transferul in Banie.Fotbalistul a refuzat insa oferta venita de la olteni si va merge la FC Arges, unde va primi un salariu mult mai mic fata de ce ar fi luat la echipa lui Adrian Mititelu.Pitian va incasa 7000 de euro lunar in Trivale, fara de 10 000 de euro cat ar fi primit la FC U Craiova.Apropiati ai jucatori au povestit pentru Ziare.com ca fotbalistul a preferat varianta FC Arges datorita antrenorului Andrei Prepelita, care a insistat foarte mult pentru el, si datorita faptului ca in Trivale este mediul propice pentru a progresa in cariera.Andrei Pitian are 25 de ani, joaca fundas central si a fost unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai Chindiei Targoviste.Fotbalistul a jucat peste 34 de meciuri in Liga 1 si a ajutat echipa damboviteana sa castige play-out-ul.