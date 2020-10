Mutu, inaintea meciului cu Ucraina: "Suntem pregatiti de orice. Rezultatele testelor lui Man si Morutan m-au facut sa ma razgandesc si sa-i chem"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Nu pot sa spun ca ma tem de ceva anume. Suntem pregatiti de orice. Dennis Man ne ajuta foarte mult. Este un jucator valoros, cred ca se afla intr-o forma buna. Daca joaca sau nu titular, inca nu m-am hotarat. Rezultatele testelor lui Man si Morutan m-au facut sa ma razgandesc si faptul ca au jucat in derbi . Cand au venit la echipa nationala i-am testat si noi, sunt negativi. Sunt doi jucatori importanti pentru noi", a spus Mutu.El a precizat ca obiectivul final al tricolorilor under 21 este calificarea la Campionatul European, dar jucatorii nu trebuie sa piarda din vedere obiectivele intermediare, si anume meciurile de pana la obtinerea calificarii. "Obiectivul nostru final este calificarea la Europene. Baietii nu trebuie sa se gandeasca la obictivul final pentru ca pot sa piarda din vedere obstacolele care sunt pana la obtinerea calificarii. Trebuie sa o luam meci cu meci".Mutu spera ca el si jucatorii din echipa under 21 sa poata urmari in Ucraina meciul primei reprezentative cu Islanda, din barajul pentru Euro: "Speram sa avem posibilitatea de a-l urmari aici. Suntem cu totii alaturi de nationala mare. Ar fi perfect petru noi toti, sper ca Ianis sa poata sa inscrie si le urez bafta".Meciul Islanda - Romania este programat la ora 21.45.Partida Ucraina under 21 - Romania under 21 va avea loc vineri, la Kiev, de la ora 18.30.