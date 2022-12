Mutu pleaca in India: Prima reactie a celor de la Pune City

Adrian Mutu este foarte aproape de un transfer in India, oficialii clubului FC Pune City confirmand, pentru prima data, discutiile cu "Briliantul".

Gaurav Modwel, presedintele gruparii din Chennai, a anuntat ca atacantul in varsta de 35 de ani are 48 de ore pentru a da un raspuns clar.

"Am discutat cu Mutu. Vom afla ce a decis in urmatoarele 48 de ore", a spus Modwel pentru Times of India.

Adrian Mutu ar urma sa evolueze in India pentru trei luni, el fiind imprumutat de cei de la Petrolul la Pune City.

Fostul international roman va primi jumatate de milion de dolari.

FC Pune City este o echipa din provincia Chennai detinuta de actorul Salman Khan si de italienii de la Fiorentina.

Indienii l-au legitimat deja pe celebrul atacant francez David Trezeguet, fostul mare jucator al celor de la Juventus.

M.D.

