Mutu, pus pe liber de Ajaccio: I-am reziliat contractul!

Duminica, 05 Ianuarie 2014, ora 09:13
Mutu, pus pe liber de Ajaccio: I-am reziliat contractul!

Conducerea clubului Ajaccio a anuntat despartirea de atacantul Adrian Mutu.

Antrenorul Christian Bracconi spune ca "Briliantul" nu mai este jucatorul corsicanilor.

"Adrian nu mai este jucatorul lui Ajaccio. Contractul sau a fost reziliat", a afirmat Bracconi.

Astfel, Mutu are unda verde pentru a semna cu Petrolul Ploiesti. El este asteptat pe 15 ianuarie in Romania, la reunirea echipei.

Adrian Mutu a evoluat in 37 de partide pentru Ajaccio, marcand 11 goluri. Totusi, in acest sezon nu are nicio reusita in 9 intalniri.

"Briliantul" va implini 35 de ani pe 8 ianuarie.

C.S.

