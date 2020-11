Mutu, la prima calificare din cariera: Ii dedic victoria mamei. La multi ani, mama, ca e ziua ei

Echipa nationala de tineret a intrat in istorie, dupa a doua calificare la rand la Campionatul European de tineret."Important era obiectivul.As vrea sa dedic familiei mele, in special mamei mele, a carei zi de nastere este.La multi ani, mama.Importat pentru Romania, ca am obtinut acest lucru.Ii multumim si lui Mirel Radoi , care a obtinut puncte in aceasta calificare.Era pacat sa pierdem calificarea cu doua penalty-uri inventate de arbitru.Le promitem suporterilor ca ii vom reprezenta cu daruire si onoare la EURO.E nasol fara spectatori", a spus Adrian Mutu la PROX.Romania a facut egal, 1-1, cu Danemarca si va fi prezenta la EURO in 2021, turneu ce va avea loc in Ungaria si Slovenia.CITESTE SI: