Scandal urias dupa moartea lui "Ultraboss", prietenul lui Mutu

Moartea omului de afaceri sarb Ratko Buturovici, poreclit "Ultraboss", a starnit un scandal urias in Serbia.

Patronul clubului Vojovdina a fost gasit mort in hotelul pe care il detinea in Novi Sad, iar cauzele sunt invaluite in mister.

Desi autoritatile au anuntat ca nu au existat urme de violenta, apropiatii lui "Ultraboss" sustin ca acesta a fost otravit de capii unei grupari rivale.

Politia sarba s-a ferit insa sa comenteze aceasta ipoteza, mentionand ca ancheta este in curs de derulare.

In plus, spiritele sunt cu adevarat involburate la Novi Sad, unde mai multi jurnalisti au fost batuti de agentii de paza chiar sub ochii Politiei.

Ratko Buturovici era cel mai bun prieten pe care Adrian Mutu il avea in Serbia. El a decedat sambata dimineata, in apartamentul pe care il detine in hotelul Park.

C.S.

