De ce a fost eliberat socrul lui Adrian Mutu, Mile Sarbu, mai devreme din inchisoare, desi era condamnat la 12 ani pentru trafic de droguri

Dupa ce a dus echipa nationala de tineret la EURO, antrenorul roman e fericit si in viata personala.Socrul sau tocmai a fost eliberat mai devreme din inchisoare.Miodrag Bachici, zis si Mile Sarbu, a fost condamnat in 2002 la 12 ani de inchisoare pentru trafic de droguri.El a fugit si s-a ascuns de autoritati, fiind prins mult mai tarziu in judetul Hunedoara. Din 2013 a fost inchis la Penitenciarul Arad.Tatal Sandrei, sotia lui Mutu, a facut doar jumatate din pedeapsa si a fost eliberat pentru buna purtare.Evaluarea facuta de comisia Penitenciarului arata ca socrul lui Adrian Mutu nu a fost sanctionat disciplinar si a fost recompesat de 30 de ori cu suplimentarea drepturilor la pachete, cu un numar mai mare de convorbiri online sau cu permisiunea de a iesi de mai multe ori din inchisoare, scrie cancan Adrian Mutu este casatorit cu Sandra din 2016 si au impreuna un copil.