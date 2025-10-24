Mutu, reacție explozivă la adresa lui Zenga: „Taci, mă! Ai vorbit cu rasism și superioritate”

Adrian Mutu a răbufnit la adresa fostului mare portar Walter Zenga, după ce acesta l-a criticat pe Cristian Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano, în urma eșecului cu Juventus (3-4).

Cristi Chivu are șapte victorii la rând cu Inter și e pe cai mari în Italia, însă înaintea acestor succese, echipa antrenorului român a suferit două înfrângeri, cu Udinese și cu Juventus.

Eșecurile respective au fost criticate de Walter Zenga, fostul portar al Interului, iar afirmațiile acestuia l-au enervat pe Mutu.

„Obiectivele lui Chivu la Inter sunt uriașe, presiunea e mare. Dar ați văzut cum l-au demolat după două înfrângeri? Atunci m-am luat de Walter Zenga, care comenta… Waltere, taci, mă! Nu mă deranjează critica, ci unghiul. Nu înțelegeți unghiul! Probabil avea o frustrare. La al doilea meci critica, dar la 5-0 cu Torino nu l-am auzit”, a spus Mutu în podcastul Gazetei Sporturilor.

„E o tentă de rasism, de superioritate, asta m-a deranjat. Când spui il rumeno, deja mă irită. Chivu e acolo de ani de zile, a câștigat Liga Campionilor cu Inter. E o legendă!”

Mutu: „Știu ce vorbesc! Am fost făcut țigan de 70.000 de oameni pe Olimpico”

Fostul atacant a oferit un exemplu personal pentru a ilustra cât de sensibil este subiectul discriminării în fotbalul italian:

„Știu ce vorbesc. N-ai idee ce înseamnă să-ți strige 70.000 de oameni «țigan nenorocit» când joci pe Olimpico. Am dat două goluri cu Roma și tot am fost înjurat. Nu-ți dai seama ce suferă românii din diaspora.”

„Băi Zenga, ai puțin respect! E o legendă a Interului, ca și tine. Și tu ești jumătate român, ai copii cu o româncă. Noi, când vorbim despre italieni, o facem cu admirație.”

Ads