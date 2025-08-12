Adrian Năstase, atac dur la adresa Alinei Mungiu-Pippidi. Fostul premier se consideră un „sacrificiu ritualic” în „cruciada cătușelor”

Adrian Năstase consideră că Alina Mungiu-Pippidi a denunțat „procesele politice” din perioada 2004-2009, când a fost condamnat și el. „Confirmă ce spuneam eu în legătură cu așa-zisa „luptă anti-corupție”, derulată în perioada primului mandat al lui Băsescu”, acuză fostul premier.

„Una dintre declarațiile șocante ale „mamei” anti-corupției din România este următoarea... „Unde am greșit? Judecătorii nu prea se îndemnau să condamne pe nimeni. Am fost de față la scene în care judecătorii ziceau „Domnule, pe Adrian Năstase să-l dea lumea jos la alegeri, de ce să-l condamnăm noi? E o chestie politică, nu vrem să ne băgăm.”” Realitatea este că până la urmă s-au băgat”, a scris Adrian Năstase pe blogul personal.

Alina Mungiu-Pippidi a declarat într-un interviu recent pentru Q Magazine că „anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe”.

„Interviul este un fel de auto-denunț pentru echipa care a construit, după 2004, un „stat de drept” bazat pe ascultări ordonate de SRI, protocoale SRI/justiție, „culoare/complete” de condamnare bazate pe „plicuri galbene”, colaborare Monica Macovei/Livia Stanciu/Catherine Day (UE), ce a avut ca obiectiv eliminarea unor oameni politici din peisajul public. Primul exemplu pentru această „cruciadă a cătușelor”, din păcate, am fost eu. Era nevoie, s-a spus, de un exemplu, de un „sacrificiu ritualic”. Rezultatele, le cunoaștem”, continuă fostul premier Adrian Năstase.

În anul 2012, Năstase a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru corupție, iar în 2014 a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată și șantaj. Dosarele cele mai cunoscute ale fostului premier și lider PSD sunt „Mătușa Tamara”, „Trofeul Calității” și „Zambaccian”.

„Este clar, acum? Judecătorii nu voiau să mă condamne. Știau că nu sunt probe. De aceea a fost inventată formula condamnării pe „raționamente logico-juridice”. Știau că este o comandă politică. Pe de altă parte, rezultă că Mungiu-Pippidi stătea de vorbă cu judecătorii, își făceau confidențe? În plus, mai rezultă, din interviu, că cei de la Bruxelles stabileau liste cu cei ce trebuiau condamnați în România (vă aduceți aminte lista celebră, publicată în presă?). De asemenea, din interviu se deduce ceea ce spuneam și eu într-o vreme, și anume că au existat, în acei ani, procese politice. A răspuns cineva pentru ele? Poate că cei vinovați ar trebui să primească, fiecare, câte o vilă!”, a mai acuzat Adrian Năstase.

