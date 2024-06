Adrian Năstase speră ca seniorii să decidă viitorul României. Fostul premier se oferă voluntar să explice ”unele dintre lecţiile trecutului”

Fostul premier Adrian Năstase contează pe votul seniorilor pentru a decide viitorul României. El a explicat, la evenimentul "Seniori de Colecţie", că responsabilitatea şi înţelepciunea lor vor fi "elemente determinante" pentru felul în care va arăta România în viitor

"Sunt dominat de sentimente nostalgice, mulţi dintre cei care au venit astăzi aici au fost colegi cu mine într-un proiect la care ţineam foarte mult, şi anume cel legat de condiţia din perioada 2000 - 2004, de a crea o situaţie mai bună pentru români în ţară şi o imagine mai bună în exterior. Mă bucur deci să reîntâlnesc o parte din seniorii Bucureştiului, cei care şi după 2004 au fost de multe ori alături de mine în momente grele, complicate unele dintre ele, iar acum vreau să le transmit un mesaj de încurajare, de speranţă. Suntem în apropierea unui vot important şi în apropierea altor voturi, de asemenea, foarte importante. Ele vor marca viitorul României şi de aceea responsabilitatea şi înţelepciunea lor vor fi elemente determinante pentru felul în care va arăta România în viitor", a subliniat Năstase.

Despre posibilitatea de a se implica într-un nou proiect politic, fostul premier a spus că este timpul pentru o nouă generaţie, menţionând că rolul său este acela de a explica celor mai tineri unele dintre lecţiile trecutului, să-i ajute să înţeleagă ce ar trebui să evite în politica de astăzi.

Năstase vrea să explice "lecțiile trecutului"

"Există un timp pentru toate, am parcurs multe etape, am realizat unele lucruri bune, poate au fost şi unele erori, dar cred că este timpul pentru o nouă generaţie. Mă uit în Statele Unite la o bătălie între doi oameni în vârstă şi mi se pare că ar trebui să înţelegem de acolo că avem nevoie de oameni cu mai multă energie, cu vigoare, cu experienţă, dar în acelaşi timp cu voinţa de a construi. Din acest motiv şi altele, cred că eu aş putea să am în continuare un anumit rol în a explica unele dintre lecţiile trecutului, pentru a încerca să-i fac pe cei mai tineri, să-i ajut pe cei mai tineri să înţeleagă ce ar trebui să evite în politica de astăzi", a detaliat Năstase.

În opinia sa, cei care au participat la acest eveniment reprezintă "o imensă experienţă de viaţă colectivă şi ei pot să ajute atâta vreme cât nu rămân închişi în casă, cât nu acceptă să fie exilaţi în propriile locuinţe. Ei vor trebui să îi înveţe pe cei mai tineri că au responsabilitate nu doar pentru ei înşişi, dar şi pentru cei care au ajuns la o anumită vârstă".

"Fiecare anotimp din viaţa mea a avut o anumită haină. Haina pe care o port acum este cea care se asortează cu barba mea albă. Îmi aduc aminte de remarca unui vizir al Porţii Otomane, care, pe câmpul de luptă fiind, după câştigarea unei bătălii împotriva unei armate a Occidentului, întrebat fiind de sultan de ce nu există nici unul dintre cei căzuţi în luptă care să nu aibă barbă neagră, i-a răspuns: pentru că, dacă ar fi existat unul singur care să aibă barbă albă, nu ar fi făcut aşa de multe greşeli!", a mai transmis Năstase.