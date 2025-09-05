"Un oarecare păcălici". Adrian Năstase, ironic la adresa lui Vlad Gheorghe după ce acesta a cerut retragerea beneficiilor fundației sale

Autor: Adrian Zia
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 19:33
586 citiri
Adrian Năstase dând noroc cu președintele Chinei FOTO / Facebook Ambasada Chinei în România

Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, fost europarlamentar, a cerut miercuri, 3 septembrie, retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier s-a fotografiat la ”summitul dictatorilor” alături de criminalul de război Vladimir Putin, dar și alături de dictatorii chinezi Xi Jinping și nord-coreean Kim Jong Un.

"Având în vedere prezența președintelui fundației la Beijing, alături de dictatori acuzați de crime împotriva umanității, tocmai am cerut Guvernului, respectiv miniștrilor de Externe și Justiție, să demareze procedurile pentru a retrage statutul de utilitate publică al fundației lui Adrian Năstase. Conform legii, statutul de utilitate publică poate fi retras de Guvern, la propunerea autorității administrative competente sau a Ministerului Justiției, dacă organizația nu îndeplinește condițiile și obligațiile prevăzute de lege.

În cazul de față este evident că faptele conducerii organizației sunt în contradicție cu valorile europene și politica statului român, asocierea cu puteri ostile țării și cu persoane urmărite de instanțele penale internaționale fiind incompatibilă cu interesul public. Statul „de interes public” oferă beneficii organizației, atât financiare cât și de imagine, așa că mesajul meu este unul singur: NU DIN BANII ROMÂNILOR!", a scris miercuri, 3 septembrie, Vlad Gheorghe, pe Facebook.

Două zile mai târziu, Adrian Năstase a reacționat, pe blogul personal, la atacul fondatorului partidului DREPT. Fostul premier și șef al PSD l-a numit "păcălici" pe Vlad Gheorghe și l-a ironizat pe acesta spunând că poate "va cere, pentru același motiv, demiterea președintelui Trump".

"Un oarecare păcălici a cerut să se retragă statutul de utilitate publică Fundației Europene Titulescu pe motiv că am apărut în aceeași poză cu Putin. Bănuiesc că păcăliciul respectiv va cere, pentru același motiv, demiterea președintelui Trump.

PS1 Poate însă s-a gândit că Titulescu, în 1934, a restabilit relațiile diplomatice cu URSS?

PS2 Nu vreau să-l supăr și mai mult pe ministrul nostru al Apărării, dar, la recepția oferită de președintele Xi, am stat la aceeași masă cu șeful statului major al armatei chineze", a scris Adrian Năstase pe blog.

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la așa-numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi au apărut în imagini alături de lideri ca Vladimir Putin, Kim Jong Un sau Xi Jinping.

