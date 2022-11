Procesul lui Adrian Năstase pentru Ordinul „Steaua României”, în prag de perimare: Adio loc de veci și onoruri militare!

Fostul premier Adrian Năstase ar putea pierde definitiv procesul civil în care se „bătea” cu Președinția pentru retragerea Ordinului „Steaua României”, dacă nu acționează până în data de 15 decembrie. Odată cu acest Ordin, Năstase ar putea rămâne fără o serie de beneficii: loc de veci gratuit și onoruri militare la înmormântare.

Procesul privind retragerea decorației pe care Ion Iliescu i-a pus-o în piept lui Adrian Năstase în 2002, iar Klaus Iohannis i-a luat-o în 2019 are loc la Curtea de Apel București.

La termenul de joi, 3 noiembrie, nici Adrian Năstase, nici avocatul său nu au fost prezenți în Sala Secției a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, ci doar reprezentanta Administrației Prezidențiale.

După strigarea cauzei de către grefier, președintele completului de judecată, judecătoarea Maria Magdalena Țocu, a anunțat că Președinția a depus la dosar excepția perimării cauzei.

Perimarea cauzei intervine în termen de 6 luni de la ultimul act de procedură îndeplinit de părți sau de instanță. Asta înseamnă că Adrian Năstase nu s-a mai interesat de acest proces vreme de jumătate de an.

Dacă Adrian Năstase nu face niciun demers până la data de 15 decembrie 2022, procesul va lua sfârșit.

Ce beneficii pierde Adrian Năstase odată cu retragerea decorației

Năstase a fost decorat, în 2002, cu Ordinul „Steaua României în grad de Mare Cruce”, în virtutea căruia, de exemplu, putea să participe alături de oficialități la festivitățile de Ziua Națională a României, iar lumea îl putea vedea la televizor alături de mai-marii momentului.

Tot prin acest Ordin, Năstase se număra printre cei maxim 3.650 de membri cărora li se poate acorda distincția, pe viață.

Există și o serie de beneficii pe care Năstase le pierde odată cu decorația:

locul de veci gratuit

onoruri militare la înmormântare

sicriu purtat de soldați, acoperit de steagul național

7 focuri de armă la coborârea în cavou.

De aceea, Adrian Năstase a atacat în instanță, la Secția de Contencios Administrativ a Curții de Apel București, decretul președintelui Klaus Iohannis prin care i s-a retras decorația, semnat pe data de 11.12.2019.

CCR l-a lăsat pe Adrian Năstase fără argumente la proces

Pa data de 11.11.2020, instanța a sesizat Curtea constituționalitate a prevederilor art. 17 lit. a din OUG 11/1998 și ale prevederilor art. 51 lit. a Legea 29/2000, în raport de dispozițiile art. 1 alin. 3 și 5, art.21 şi art. 52 din Constituţie, corelate cu art. 1 alin. 3 și 5 din Constituție.

În esență, Adrian Năstase critica modalitatea de retragere a decorațiilor (art.51 din Legea 29/2000) care spune așa: „Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în următoarele situaţii: a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativă de libertate; (…)”.

Adrian Năstase a enumerat în sesizare o serie de articole din Constituția României pe care le vedea încălcate deoarece i s-a retras decorația.

Fostul premier arăta că, potrivit Legii Fundamentale, România este stat de drept, că toți cetățenii sunt egali în fața legii, că orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor sale legitime și că dacă o autoritate îi produce unui cetățean vreo vătămare, atunci acesta poate cere anularea actului administrativ și repararea pagubei.

Numai că judecătorii de la CCR au respins, pe data de 08.07.2021 excepția de neconstituționalitate ridicată de Adrian Năstase, lăsându-l fără „gloanțe” la proces.

Klaus Iohannis i-a lăsat pe „penali” fără decorații

Pe data de 11 decembrie 2019, președintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru retragerea decorațiilor pentru:

Adrian Năstase,

Bucur Gheorghe,

Mitrea Miron Tudor,

Mucea Dorinel Mihai,

Mencinicopschi Gheorghe,

Cuteanu Emilian,

Severin Adrian,

Voiculescu Dan,

Manțog Ionel,

Muntean Mircia,

Anghel Gh. Cristian

Jianu Irina Paula

„Am decis să retrag toate decorațiile tuturor celor care au condamnări penale”, declara, la data respectivă, președintele Klaus Iohannis.

La aflarea veștii, Adrian Năstase a scris cu amărăciune pe blog:

„Klaus Iohannis a început să construiască România normală anunţând că a decis să-mi retragă Ordinul Steaua României, în grad de Mare Cruce, după ce mă invitase la Cotroceni, la recepţia organizată cu ocazia Zilei Naţionale. Recunosc, am mers la Cotroceni crezând că, în al doilea mandat, Iohannis va încerca să ajute la o reconciliere naţională, după dezbinarea din ultimii ani. M-am înşelat, iar gestul său meschin de astăzi nu prevesteşte nimic bun”, nota Adrian Năstase.

Drumul lui Năstase de la premier, la deținutul N0049

Adrian Năstase a intrat pentru a doua oară la pușcărie la începutul anului 2014, după o tentativă de suicid în urma căreia a fost spitalizat. Năstase și-a tras un glonț în zona gâtului în momentul în care polițiștii au venit să îl ridice de acasă și să-l ducă la închisoare.

Adrian Năstase a fost condamnat definitiv, pe 6 ianuarie 2014, de instanţa supremă, la 4 ani de închisoare cu executare pentru şantaj şi luare de mită, iar soţia sa, Dana, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, în dosarul Zambaccian.

Pedeapsa lui Năstase era compusă din:

4 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată

3 ani de închisoare pentru şantaj.

În 5 mai 2010, Direcţia Naţională Anticorupţie i-a trimis în judecată pe Adrian Năstase, Dana Năstase şi Irina Paula Jianu, pentru fapte de corupţie.Adrian Năstase a fost acuzat în acest caz că, în perioada 2002 - 2004, în calitate de premier, ar fi primit, în mod direct şi prin intermediul soţiei sale, Dana Năstase, foloase necuvenite în valoare de aproximativ 630.000 de euro la cursul de schimb 2002/2004.

Aceste foloase constau în contravaloarea unor bunuri importate din China şi cheltuielile aferente acestor importuri, precum şi contravalorea unor lucrări efectuate la imobilele lui Năstase din localitatea Cornu şi din Bucureşti.

Eliberat cu aplauze în sala de judecată

În 20 iunie 2012, Adrian Năstase a fost condamnat definitiv, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 2 ani de închisoare cu executare în dosarul „Trofeul calităţii”, în care a fost acuzat în legătură cu strângerea de fonduri pentru campania electorală din 2004, când a candidat pentru Preşedinţie din partea PSD.

Era pentru prima oară când un fost premier și șef de partid ajungea la închisoare și devenea, dintr-un nume, un număr. În cazul lui Adrian Năstase, numărul matricol era N0049.

După doar 1 an de pușcărie, Adrian Năstase a fost liberat condiționat. Pe 18 marie 2013, fostul șef al PSD a ieșit pe poarta Penitenciarului Jilava, după executarea fracției de pedeapsă la care a fost condamnat în Dosarul „Trofeul Calității”.

Nici nu bănuia că va reveni în închisoare anul următor, pentru Dosarul „Zambaccian”.

La procesul de liberare condiționată, Adrian Năstase le-a amintit judecorilor că Guvernul condus de el şi-a asumat în Parlament răspunderea pentru pachetul de legi anticorupţie (n.r. -practic, înființarea DNA, numită inițial PNA) astfel încât a discuta despre poziţia lui faţă de Justiţie este „o formulă incorectă”.

„Teoria mea în drept internaţional se bazează pe o abordare axiologică. Am depus câteva texte scrise despre reforma în Justiţie. Ceea ce am criticat eu despre justiţie au fost proceduri, dar nu am pus semnul egal între ce s-a întâmplat în dosarul meu şi întreaga justiţie. Despre programele din penitenciar, probabil în opinia DNA ar fi trebuit să am un program legat de finanţarea campaniilor electorale (...) Unele argumente ale DNA sunt jenante. Nu există o reglementare privind restricţionarea dreptului la libera exprimare. Este o premieră când se invocă drept probă postările de pe blogul meu. Curtea Constituţională a decis în hotărârea privind referendumul din vară că preşedintele poate exprima opinii. Sunt de acord cu asta. DNA cere pentru mine pedeapsă cu închisoarea pentru că am exprimat opinii pe blog. Eu mereu am spus că sunt nevinovat”, a mai spus Adrian Năstase pe 18 martie 2013.

Atunci, în sala Judecătoriei Sectorului 4, au răsunat aplauze după ultimul cuvânt al deținutului Adrian Năstase.

