Adrian Năstase se află la Beijing. Fostul premier al României va participa la parada militară a Chinei

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 17:06
Adrian Năstase se află la Beijing. Fostul premier al României va participa la parada militară a Chinei
Adrian Năstase este la Beijing Foto: Facebook/Adrian Nastase

Fostul premier Adrian Năstase se află marți, 2 septembrie, la Beijing, pentru a participa la parada militară a Chinei.

Evenimentul comemorează 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial.

Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi.

Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC al PCC, unde am avut o lungă discuție cu dna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”, anunță Adrian Năstase pe blogul său.

Parada militară din China

Parada militară de la Beijing ar putea fi cea mai mare din istoria lumii. La eveniment va participa și liderul celei de-a doua forțe militare a lumii, Vladimir Putin.

Potrivit BBC, o scenă imensă este aranjată în inima Beijingului pentru o demonstrație spectaculoasă de putere și forță militară.

La eveniment au locuri rezervate 26 de șefi de stat străini, inclusiv liderul Rusiei, Vladimir Putin, și liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a căror prezență reprezintă o victorie diplomatică pentru președintele Chinei, Xi Jinping.

În aparență, parada marchează 80 de ani de la capitularea Japoniei în război și victoria Chinei, dar pentru Xi Jinping această săptămână este mult mai importantă. El l-a convins pe premierul indian Narendra Modi să viziteze China în weekend, pentru prima dată în 7 ani, cu scopul de a relansa o relație economică și strategică esențială.

Liderii Iranului, Malaeziei, Myanmarului, Mongoliei, Indoneziei, Zimbabwe și ai țărilor din Asia Centrală vor fi martori la formațiunile precise ale trupelor și vor putea observa noile arme hipersonice și dronele subacvatice fără pilot ale Chinei.

Se pare că singurii șefi de stat occidentali de pe lista invitaților sunt din Serbia și Slovacia.

Președintele nord-coreean Kim Jong Un a surprins prin venirea sa. El și-a anunțat prezența abia la sfârșitul săptămânii trecute, iar trenul său blindat și coloana sa obișnuită, flancată de gărzi de corp, vor contribui la marele spectacol.

