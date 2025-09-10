Adrian Năstase, revoltat după revenirea din China: „Inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv pe mâinile USR!”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 08:56
224 citiri
Adrian Năstase, revoltat după revenirea din China: „Inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv pe mâinile USR!”
Foştii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China Foto: Captură video/X/@AP

Atacat de miniștrii Țoiu (MAE) și Moșteanu (MAPN), Adrian Năstase a venit cu replica, în urma vizitei în China. În opinia fostului premier, este regretabil faptul că diplomația a ajuns în mâna USR-iștilor.

„Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului. Pentru că nu e vorba doar de ministrul de Externe. E vorba și de ministrul Apărării. E vorba până la urmă și de președintele României. Deci lucrul ăsta face rău. Pentru că România a avut politică externă și înainte, și înainte de 1989, și după 1989, va avea politică externă în continuare.

Americanii au propria lor politică externă. Au avut-o și pe vremea lui Biden. Acum o au diferită. Au poveștile lor de 'love and hate' cu Rusia. Acum se mută în Asia și Pacific. Sunt supărați când pe unii, când pe alții”, a declarat Adrian Năstase, pentru Gândul.ro.

Viziunea de politică externă a lui Adrian Năstase

În opinia fostului prim-ministru, România nu trebuie să-și pună „ouăle într-un singur coș”, în ceea ce privește politica externă.

„Și asta, asta iarăși este o chestiune greșită. Pentru că eu cred că România trebuie să aibă o politică multivectorială. Și China are un parteneriat strategic cu România. Înțeleg că relațiile noastre sunt concentrate acum pe Ucraina, pe Republica Moldova. Și nu-i rău. Republica Moldova e într-o situație destul de delicată. Cu Ucraina, eu cred că noi nu înțelegem cursul evenimentelor”, a transmis Năstase.

Fostul prim-ministru a lansat un avertisment în privința relației României cu vecinii din regiune.

„România a avut un rol important în Balcani. Noi ne uităm doar la Bruxelles, la relația cu Bruxelles-ul sau cu Washington-ul. Relația noastră cu vecinii, în afară de relația cu Polonia, uneori cu Turcia, relațiile astea nu au funcționat și nu funcționează foarte bine. Ori eu cred că aceste relații ar trebui întărite. Și de asemenea, cred că România, așa cum sugera astăzi cancelarul german, dar cum am spus eu și la tine în emisiune, de multe ori, România are nevoie de mai multe ancore de securitate. Nu doar o ancoră foarte depărtată, care este America”, a mai punctat Adrian Năstase.

Atac cibernetic în SUA. Administrația Trump dă vina pe serviciile secrete chineze
Atac cibernetic în SUA. Administrația Trump dă vina pe serviciile secrete chineze
Autoritățile americane investighează un atac cibernetic sofisticat, pus pe seama unui grup de hackeri cu legături la serviciile secrete chineze. Un e-mail fals, atribuit unui legislator...
Ce afaceri are China cu țările din UE și ce oportunități economice are România: „Nu putem trăi izolați”
Ce afaceri are China cu țările din UE și ce oportunități economice are România: „Nu putem trăi izolați”
Relațiile comerciale cu China, a doua mare putere economică a lumii, reprezintă un subiect difuz în spațiul public românesc, în special în ultimii ani. Însă, dezbaterile publice din...
#Adrian Nastase, #China, #SUA, #USR, #geopolitica, #Securitate , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut, dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meteorologii anunță temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Unde vor fi furtuni
  2. Adrian Năstase, revoltat după revenirea din China: „Inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv pe mâinile USR!”
  3. Un nou obstacol pentru metroul din Cluj-Napoca. Constructorii întâmpină dificultăți încă de la începutul lucrărilor
  4. Pompierii intervin pentru salvarea unei persoane urcate pe stâlpul telegondolei din Piatra-Neamț VIDEO
  5. SUA spulberă planul ecologist „zero emisii până în 2050”: „Un dezastru colosal, un program monstruos de sărăcire umană”
  6. Polițiștii locali vor fi dotați cu bodycam-uri. Proiectul de lege care prevede condițiile în care vor putea să fie folosite
  7. Trump, dezamăgit după atacul Israelului în Qatar: „Nu sunt încântat!”. Răspunsul pregătit de qatarezi
  8. Ursula von der Leyen, sub presiune maximă înaintea discursului despre starea Uniunii Europene. Critici acerbe şi ameninţări cu noi moţiuni de cenzură
  9. Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi au fost închise, NATO și SUA au fost informate VIDEO
  10. „Sincer, a fost un mare haos”. Cum arată o zi de școală pentru elevi, în noua realitate din învățământ