Adrian Năstase, revoltat după revenirea din China: „Inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv pe mâinile USR!”

Atacat de miniștrii Țoiu (MAE) și Moșteanu (MAPN), Adrian Năstase a venit cu replica, în urma vizitei în China. În opinia fostului premier, este regretabil faptul că diplomația a ajuns în mâna USR-iștilor.

„Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului. Pentru că nu e vorba doar de ministrul de Externe. E vorba și de ministrul Apărării. E vorba până la urmă și de președintele României. Deci lucrul ăsta face rău. Pentru că România a avut politică externă și înainte, și înainte de 1989, și după 1989, va avea politică externă în continuare.

Americanii au propria lor politică externă. Au avut-o și pe vremea lui Biden. Acum o au diferită. Au poveștile lor de 'love and hate' cu Rusia. Acum se mută în Asia și Pacific. Sunt supărați când pe unii, când pe alții”, a declarat Adrian Năstase, pentru Gândul.ro.

Viziunea de politică externă a lui Adrian Năstase

În opinia fostului prim-ministru, România nu trebuie să-și pună „ouăle într-un singur coș”, în ceea ce privește politica externă.

„Și asta, asta iarăși este o chestiune greșită. Pentru că eu cred că România trebuie să aibă o politică multivectorială. Și China are un parteneriat strategic cu România. Înțeleg că relațiile noastre sunt concentrate acum pe Ucraina, pe Republica Moldova. Și nu-i rău. Republica Moldova e într-o situație destul de delicată. Cu Ucraina, eu cred că noi nu înțelegem cursul evenimentelor”, a transmis Năstase.

Fostul prim-ministru a lansat un avertisment în privința relației României cu vecinii din regiune.

„România a avut un rol important în Balcani. Noi ne uităm doar la Bruxelles, la relația cu Bruxelles-ul sau cu Washington-ul. Relația noastră cu vecinii, în afară de relația cu Polonia, uneori cu Turcia, relațiile astea nu au funcționat și nu funcționează foarte bine. Ori eu cred că aceste relații ar trebui întărite. Și de asemenea, cred că România, așa cum sugera astăzi cancelarul german, dar cum am spus eu și la tine în emisiune, de multe ori, România are nevoie de mai multe ancore de securitate. Nu doar o ancoră foarte depărtată, care este America”, a mai punctat Adrian Năstase.

