Ce a raspuns Adrian Nastase atunci cand a fost intrebat daca a dorit cu adevarat sa se sinucida cand a fost condamnat: "Cativa idioti au pus la indoiala gestul meu"

Intrebat daca a a dorit cu adevarat sa isi ia viata in acele momente, Adrian Nastase a raspuns: DA. "A fost o tampenie, da, asa am simtit atunci, pentru ca mi s-a parut un gest de maxima umilinta si nu am acceptat atunci poveste asta. Sigur, mai tarziu am privit diferit lucrurile, dar era un alt moment.Aici, de fapt, politistul care m-a impiedicat atunci sa duc pana la capat gestul respectiv, deci ii datorez viata in mare masura pentru ca, practic el a blocat revolverul si a introdus mana, ne-am batut acolo. Sotia mea si acum pastreza costumul care e rupt la genuchi si haina patata", a declarat Adrian Nastase in emisiunea de la Kanal D In aceeasi emisiune, fostul premier a declarat ca a incercat sa explice ca acest gest a fost real, dar au existat persoane care a pus la indoiala tentativa sa de sinucidere."Eu am explicat la un moment dat, cativa idioti au pus la indoiala gestul meu de atunci si am, si la mine pe blog si am transmis si prin niste scrisori deschise unuia dintre cei care au disparut dintr-o televiziune.Si i-am pus sa citeasca un drept la replica continand raportul medicilor legisti, pentru ca va dati seama unii ar fi dorit sa scoata din zona respectiva o explicatie, iar altora le-am aratat semnele mele de pe gat si nu este cazul sa fac lucrul asta, acum privesc mai detasat lucrurile.Iar, in ceea ce priveste chestiunile, cei doi medici au fost extraordinari, glontul a trecut atunci la 2 milimetri de carotida, iar Bradisteanu stia, fusesem inainte la el, stia ca am o problema de inima. Cea mai buna dovada este ca imediat dupa iesirea din inchisoare am plecat in Franta si am facut o operatie prin care mi s-a pus un stent la inima, pe care il pastrez si acum ca amintire a unei vieti destul de agitate", a mai spus Nastase.