Adrian Nastase nu mai este deputat

Presedintele Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a anuntat, vineri, ca plenul acestei institutii a luat act de incetarea calitatii de deputat a lui Adrian Nastase si de vacantarea locului acestuia.

Adrian Nastase a fost ales deputat PSD in Circumscriptia Electorala numarul 51 Prahova, Colegiul Uninominal numarul 8.

Decizia a fost luata dupa ce Tribunalul Bucuresti a transmis Camerei o adresa prin care informeaza ca Nastase a fost condamnat penal la doi ani de inchisoare si doi ani de interzicere a unor drepturi.

Adrian Nastase a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul "Trofeul calitatii", in care este acuzat de strangere ilegala de fonduri pentru campania electorala din 2004, cand a candidat pentru Presedintie din partea PSD. Si ceilalti cinci inculpati in dosar au fost condamnati la inchisoare.

Conform statutului PSD, Adrian Nastase ar trebui sa-si piarda si calitatea de membru al acestui partid.